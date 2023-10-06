飛躍文創涉美化財報致損失上億 檢聲請聲押禁見負責人夫妻

2016年至2019年間，飛躍文創負責人王國信等人涉為了股價美化財報，未踐行相關程序，便入股其他公司，造成公司虧損上億元，涉犯證券交易法、非常規交易、特別背信罪等罪嫌，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索5處，訊問被告5人。漏夜複訊後，檢方今向法院聲押禁見王國信、王的妻子董事陳玉芬。

飛躍文創負責人王國信（右）。記者房荷庭／攝影

檢方依涉嫌違反證券交易法，向法院聲請羈押禁見王國信及陳玉芬，飛躍文創財務總監蔡天甲250萬元交保、總經理陳建霈15萬元交保、會計主管溫愷琦8萬元交保。

飛躍文創是一間授權代理IP的文創公司，從日本、美國或台灣取得卡通或漫畫人物肖像授權，將肖像運用至玩具、文具、生活用品、策劃展覽及主題餐廳，曾推出戽斗星球扭蛋、蛋黃哥主題餐廳及相關卡通角色展覽。