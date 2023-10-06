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11月試辦 AI判決可靠？ 司法院：只是草稿

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

立法委員林淑芬質疑，AI系統不能可只用少量的金額就能設計出來，下個月就要上路，司法院卻說不出建置花了多少錢，如果民眾因AI判決而權利受損，豈不是另一種黑箱？記者王宏舜／攝影
立法委員林淑芬質疑，AI系統不能可只用少量的金額就能設計出來，下個月就要上路，司法院卻說不出建置花了多少錢，如果民眾因AI判決而權利受損，豈不是另一種黑箱？記者王宏舜／攝影
司法院下月試行智慧化裁判草稿自動生成系統，昨立法院司法及法制委員審查司法院明年度預算，有立委質疑「ＡＩ寫判決」是否可靠，若民眾權利受損，豈不是黑箱？司法院回應，系統僅是草稿，判決仍由法官決定。

智慧化裁判草稿自動生成系統原預計上月底試行，提供不能安全駕駛、幫助詐欺罪共兩種案類的裁判書草稿，引發外界疑慮，司法院延至下月選定士林、台南地方法院測試，僅試辦較單純的不能安全駕駛罪。

立委林淑芬說，不反對發展人工智慧，但前提是可課責、確保被告權益、避免複製錯誤，司法院連裁判書查詢系統都做不好，ＡＩ訓練系統可靠嗎？法官參考到什麼程度、哪些部分是法官自己撰寫，民眾一定想知道，若ＡＩ寫判決書，民眾有知的權利。

林淑芬說，歐美將ＡＩ用於執法與法律解釋，這是高風險項目，不可能用少量金額就設計出系統，下月就上路，司法院卻說不出花多少錢建置，若民眾因ＡＩ判決而權利受損，豈不是另一種黑箱？

司法院秘書長吳三龍回應，ＡＩ生成還很遙遠，目前只定位在草稿，判決書由法官字字斟酌。

另外，國寶集團總裁朱國榮潛逃，立委王鴻薇質疑，重大經濟犯還能神通廣大取得泰山經營權，她以「八八會館」案主嫌郭哲敏相比，懷疑是否有人通風報信，批評經濟犯「過得那麼爽」，司法界蒙羞，詐欺、背信、掏空的人走掉了，交保金對被告不過九牛一毛。

立委曾銘宗詢問，懲戒法院前院長李伯道性騷擾案進度「要拖到什麼時候？」吳回說，法官評鑑委員會委員有獨立性，曾抨擊「可以拖三年、五年？聽不下去」，若司法院連受害同仁都無法保護，怎麼保護人民？

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