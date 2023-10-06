圍捕狒狒變獵殺 監院糾正2機關

六福村脫逃狒狒死於槍下，圍捕處置引發爭議，監察院認為行政機關有重大違失，糾正桃園市政府及農業部。本報資料照片 六福村脫逃狒狒今年三月死於槍下，圍捕處置引發爭議，外界質疑中央及地方政府互踢皮球，監察院認為行政機關有重大違失，糾正桃園市政府及農業部。桃市府回應，尊重並深刻檢討，已訂定捕捉流程；農業部林業及自然保育署表示遺憾，正修訂保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法。

對於狒狒遭槍傷致死，監察院財政經濟委員會通過監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容所提調查報告，糾正桃園市政府及農業部。

趙永清說，桃市府為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，但圍捕狒狒未指派指揮官，人力調度猶如散沙，任由民眾媒體圍觀，動物緊迫；獵人持獵槍圍捕朝狒狒射擊，農業局人員對外稱毫不知情，狒狒受槍傷後，六福村人員再朝其擊發麻醉槍，事後未立即檢傷而不察傷勢，呼眾擺拍後送至六福村才知已死，隔天在媒體拍攝下列隊對狒狒鞠躬獻花，引發社會輿論，重創政府形象。

他說，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務之責，明知野生動物種類繁多，案件均屬特殊，地方野保人力匱乏，桃市府連日疲於奔命捕捉狒狒束手無策，演變為社會高度關注事件，桃市府多次電話諮詢相關專業單位，林業保育署輕率聯繫常年使用獵槍移除外來種獵人，未給予充分情境說明，圍捕安置演變為獵殺，農業部難辭其咎。

桃市府表示，事發後市府已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程，實地演練，以保育、救援動物至上，尊重生命為優先，並增加野生動物處置工作預算，設野生動物專責救傷中心，委託專業團隊捕捉，增進野生動物救傷、收容量能，維護公共安全及野生動物保育與福祉。

林業保育署表示，未派獵人參與，僅提供具動物追蹤專業的獵人資訊，著手修訂保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法，規範適當場所及設備，視野生動物種類、習性及體型大小提供安全、乾淨生活環境，足供充分伸展及轉身且具防逃功能籠舍空間，強化野生動物登註記備查與管理措施。