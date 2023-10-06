聽新聞
test
0:00 / 0:00

圍捕狒狒變獵殺 監院糾正2機關

聯合報／ 記者蔡晉宇翁唯真彭宣雅／連線報導

六福村脫逃狒狒死於槍下，圍捕處置引發爭議，監察院認為行政機關有重大違失，糾正桃園市政府及農業部。本報資料照片
六福村脫逃狒狒死於槍下，圍捕處置引發爭議，監察院認為行政機關有重大違失，糾正桃園市政府及農業部。本報資料照片
六福村脫逃狒狒今年三月死於槍下，圍捕處置引發爭議，外界質疑中央及地方政府互踢皮球，監察院認為行政機關有重大違失，糾正桃園市政府及農業部。桃市府回應，尊重並深刻檢討，已訂定捕捉流程；農業部林業及自然保育署表示遺憾，正修訂保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法。

對於狒狒遭槍傷致死，監察院財政經濟委員會通過監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容所提調查報告，糾正桃園市政府及農業部。

趙永清說，桃市府為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，但圍捕狒狒未指派指揮官，人力調度猶如散沙，任由民眾媒體圍觀，動物緊迫；獵人持獵槍圍捕朝狒狒射擊，農業局人員對外稱毫不知情，狒狒受槍傷後，六福村人員再朝其擊發麻醉槍，事後未立即檢傷而不察傷勢，呼眾擺拍後送至六福村才知已死，隔天在媒體拍攝下列隊對狒狒鞠躬獻花，引發社會輿論，重創政府形象。

他說，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務之責，明知野生動物種類繁多，案件均屬特殊，地方野保人力匱乏，桃市府連日疲於奔命捕捉狒狒束手無策，演變為社會高度關注事件，桃市府多次電話諮詢相關專業單位，林業保育署輕率聯繫常年使用獵槍移除外來種獵人，未給予充分情境說明，圍捕安置演變為獵殺，農業部難辭其咎。

桃市府表示，事發後市府已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程，實地演練，以保育、救援動物至上，尊重生命為優先，並增加野生動物處置工作預算，設野生動物專責救傷中心，委託專業團隊捕捉，增進野生動物救傷、收容量能，維護公共安全及野生動物保育與福祉。

林業保育署表示，未派獵人參與，僅提供具動物追蹤專業的獵人資訊，著手修訂保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法，規範適當場所及設備，視野生動物種類、習性及體型大小提供安全、乾淨生活環境，足供充分伸展及轉身且具防逃功能籠舍空間，強化野生動物登註記備查與管理措施。

狒狒 農業部 六福村 監察院

延伸閱讀

航空城拆遷戶不滿拆遷補償 交部籲桃市府落實先建後遷

狒狒被射死遭糾正 藍議員：監察院關心的事都很特別

狒狒之死遭監院糾正 脫逃變悲劇17天成亡命之旅

蔡總統前瞻施政大公開 桃市府：會檢驗有無落差

相關新聞

圍捕狒狒變獵殺 監院糾正2機關

六福村脫逃狒狒今年三月死於槍下，圍捕處置引發爭議，外界質疑中央及地方政府互踢皮球，監察院認為行政機關有重大違失，糾正桃園...

砂石場土石壓死運將達成和解 2人緩刑

桃園市承恩砂石場前年十月擋砂牆崩塌，千餘噸土石流出，戴姓男子開計程車經過遭活埋死亡。桃園地方法院昨審結，認定砂石場負責人...

11月試辦 AI判決可靠？ 司法院：只是草稿

司法院下月試行智慧化裁判草稿自動生成系統，昨立法院司法及法制委員審查司法院明年度預算，有立委質疑「ＡＩ寫判決」是否可靠，...

仲毅農產吳姓負責人「混蛋」標台灣卻交保 檢抗告成功

桃市仲毅農產品公司吳姓負責人涉嫌違反食品安全衛生管理法，將進口蛋與國產蛋混合，並將原產地標示為「台灣」，上周六桃園地方法...

選竹市長送鼻腔沖洗器 落選醫師黃源甫獲緩刑

新竹執業醫師黃源甫去年投入第11屆新竹市長選舉期間，找來里長辦衛教宣導活動，並在現場發送貼有「黃源甫、敬請支持指教」等字...

影／民進黨立委參選人曾柏瑜上午按鈴提告 傍晚立刻收恐嚇信

民進黨立委參選人曾柏瑜今天上午才偕同立委謝佩芬、高嘉瑜、議員吳沛憶到台北地檢署按鈴申告，要求檢方儘速偵辦許哲賓、Lin ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。