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選竹市長送鼻腔沖洗器 落選醫師黃源甫獲緩刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

黃源甫以防疫為由，贈送貼有「黃源甫、敬請支持指教」等字樣的鼻腔沖洗器給選民遭判刑。圖／翻攝自黃源甫粉絲頁
黃源甫以防疫為由，贈送貼有「黃源甫、敬請支持指教」等字樣的鼻腔沖洗器給選民遭判刑。圖／翻攝自黃源甫粉絲頁
新竹執業醫師黃源甫去年投入第11屆新竹市長選舉期間，找來里長辦衛教宣導活動，並在現場發送貼有「黃源甫、敬請支持指教」等字樣的鼻腔沖洗器給選民。新竹地院依違反公職人員選舉罷免法，判黃有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，68歲黃源甫去年6月、8月透過人在大陸地區的姪女，分別訂購鼻腔沖洗器1000組、8000組，每組約台幣25元。9月登記為市長候選人後，聯繫莊姓里長要求安排衛教宣導活動。

由於正逢新冠肺炎疫情期間，莊姓里長誤認黃源甫出於防疫好意，便協助在社區志工清掃活動集合時安排衛教宣導；黃源甫到場後，逐一發送印有「新竹市長候選人，敬請支持指教」、「施政品質好、效率高，人民健康快活」標語的鼻腔沖洗器。

黃源甫在宣講過程還稱鼻腔沖洗器非市場上容易取得物品，功能相同商品市價約250元至300元，是他因具有醫師身分才有管道取得等語，還在現場表明自己為市長候選人，請求大家投票支持。

法官認為，黃源甫為執業醫師，受高等教育且有充分社會經驗，並多次參選公職，對賄選行為違反刑事法律應充分知悉，雖黃源甫一再辯稱其贈送的鼻腔沖洗器價值低微，但已構成投票行賄犯罪。

法官審酌黃源甫推廣鼻腔沖洗器，相較買票賄選行為惡性稍輕，最後依違反選罷法處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。並應於判決確定後1年內向公庫支付100萬元。

黃源甫 醫師

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