仲毅農產吳姓負責人「混蛋」標台灣卻交保 檢抗告成功

桃市仲毅農產品公司吳姓負責人涉嫌違反食品安全衛生管理法，將進口蛋與國產蛋混合，並將原產地標示為「台灣」，上周六桃園地方法院裁定50萬交保候傳，桃園地方檢察署提抗告，經台灣高等法院裁定撤銷交保並發回更審，桃園地院晚間重新審理，裁定吳姓負責人予以羈押，並禁止接見通信。

法官羈押理由說明，吳姓被告經訊問後僅坦承涉及虛偽標示及行使業務登載不實部分，對於檢察官所列其餘各罪都否認犯行，依據檢方提出卷證資料及陳述，確實有外國蛋及國產蛋混合製成，僅標示產地台灣，且有逾越進口的有效日期再販賣的情事，再就檢方所提補充理由書，有相關的對話紀錄、照片，顯示仲毅公司供應蛋的有效日期是9月5日，吳姓被告也陳稱可以分辨洗選日及有效日期的差別，且從被告事前即要求仲毅公司勿貼有效日期來看，可知他應該知道這批是逾期蛋品。

法官指出，另依檢察官提出事證資料，滷蛋生產日報表9月1日使用的產品原料竟是9月4日進貨的蛋，確實有使用未來蛋的狀況，一個公司會有不止一次的紀錄出現顯然不是誤載，一個公司的營業行為不可能只有一次，定是反覆從事，就客觀情形來看，被告標示不實等情，若是故意為之即是詐騙，但此件不只是涉及一般財產法益，桃市衛生局及食藥署查核時，依據相關證人陳述，若有逾期且未殺菌蛋液流入市面，提供下游烘焙或餐廳使用，若下游廠商的衛生標準不符合規定，逾期蛋品品質變異，可能對人體造成健康危害。

法官說，對相關業者來說，食安法是7年以下之罪，但對國民健康影響甚鉅，本案依照檢方提出的卷證，認為尚有相關共犯未到案，仍在檢方偵查中，又吳姓被告僅坦承部分犯行，檢方應有其他偵查作為釐清他的涉案程度，究竟是單一事件，或是整個上下游產業鏈都出現問題，況且現今資訊發達，若有用其他電子產品或社群軟体，也可互通有無，因此檢方認為吳姓被告與其他共犯有勾串滅證之虞。