酸鄭運鵬徵才如詐騙遭求償60萬元判免賠 徐千晴這麼說

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴今年5月在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，台北地方法院今判決徐千晴免賠。徐千晴今晚表示，謝謝法官，也希望青年依舊有勇氣捍衛自己內心的價值。

今年5月，時任民眾黨發言人的徐千晴為反擊鄭運鵬民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」的說法，在臉書發文貼出人力銀行徵才頁面，反酸鄭運鵬的徵才廣告，「聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」。

由於鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。案件經台北地方法院審理，法官認為徐千晴的言論「猶如詐騙集團讓人卻步」，屬於個人意見表達，無從認定名譽權受不法侵害，判決鄭運鵬敗訴，徐千晴免賠。