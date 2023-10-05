欠繳76筆交通罰款「小鴨」被註銷仍趴趴走 停路邊被逮
宜蘭張姓女子欠繳交通等違規罰鍰，累計多達76筆、3萬8000餘元，又未依規定驗車，致使白色Yaris被註銷車牌，她仍開上路到處趴趴走。昨天「小鴨」停在路邊正巧被監理站人員發現，通知行政執行署宜蘭分署及警方到場扣車，拔走車牌後拖走；若再不繳罰款，接下來就會把這輛車拍賣。
宜蘭58歲張姓女子因欠繳牌照稅及交通罰鍰等76筆欠款，經宜蘭監理站多次通知繳款仍未繳納，移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，宜蘭分署多次通知張女也置之不理，扣押其存款也只有幾百元，不足以清償3萬8000餘元的全部欠款。
經查，張女名下有輛2012年的Yaris，未依規定驗車，車牌遭註銷，仍持續違規使用在路上行駛。宜蘭分署昨天接獲宜蘭監理站人員通報，發現張女的車輛停放在宜蘭市復興路的路邊停車格，立即會同宜蘭監理站、警察局人員到現場執行查扣，拔掉車牌。
當時，張女家人得知車輛遭扣牌及查封消息後，匆忙趕赴現場，在被告知張女因為未繳罰鍰及驗車等，仍繼續違規行駛後，也只能摸摸鼻子，收拾車輛中的私人物品後，交由宜蘭分署依法查封。
宜蘭分署表示，民眾車輛未定期檢驗、積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費，甚至連停車費都不繳納，不僅違反社會公平正義，更造成道路交通安全隱憂，請民眾務必依規定驗車確保行車安全，在收到交通罰鍰繳款單後也必須在期限內繳款，切勿置之不理，以免遭扣薪資、存款，甚至愛車、其他動產或不動產被查封，得不償失。
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