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酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

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酸鄭運鵬徵才像詐騙集團 竹市美女發言人挨告判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨，台北地方法院今判決徐千晴免賠，鄭運鵬敗訴。可上訴。

民眾黨主席柯文哲曾稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，隨後民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指鄭運鵬「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

徐千晴先前開庭表示，自己看的徵才廣告沒有透露聯絡人、電話和員工，且她是評論可受公評之事，言論對事不對人，無需浪費司法資源，她只是對公共事務有熱心的年輕人，從政至今才一年多的時間，若本案對她不利，會對年輕人參政造成不良影響，希望法院還她清白。

她曾說，她大學時曾上網買書卻被詐騙集團騙走3萬元，對於詐騙她有點情緒在，日後也特別注意相關事情，且她臉書因本案被洗版超過3000則，覺得自己才是「名譽受損的那一方」。

鄭運鵬委任律師開庭時指出，徐千晴貼文的截圖顯示「工作機會」為0，明知鄭運鵬辦公室沒有徵才，卻未經合理查證，指鄭運鵬像「詐騙集團」等不實言論，已造成鄭的負面評價，侵害鄭的名譽權，徐女發文後，鄭馬上告知沒有徵才一事，但徐女至今仍不願意刪除文章。

律師表示，鄭運鵬在意的是徐千晴是惡意為之，且徐女也須查證，只需打一通電話即可知悉鄭沒有徵才，但對方卻不做，故意在臉書貼文。

新竹市政府發言人徐千晴。圖/翻攝自臉書
新竹市政府發言人徐千晴。圖/翻攝自臉書
民進黨立法委員鄭運鵬。圖/聯合報系資料照片
民進黨立法委員鄭運鵬。圖/聯合報系資料照片

鄭運鵬 徐千晴 詐騙集團

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