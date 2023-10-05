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連江縣五「同」相挺違法感弱？ 最高檢：加強布雷外來人口

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署昨天在連江縣舉行查賄座談會，檢察總長邢泰釗說，連江的進步與選風淨化有關，應灌輸國人正確的觀念，特別是境外勢力介選影響國安，如人民不預防，不實訊息就會藉機滲入。

最高檢今天表示，連江地區長期受到「同鄉、同宗、同事、同學、同廟」的影響，由於「五同相挺」選民沒有違法感，這次針對新移民、軍人、公務員、台灣勞工、學生等「非五同」族群加強宣導反賄選，希望有效擴大查賄情資。

法務部政務次長陳明堂指出，檢舉獎金的發放不能失信於民，且要迅速確實，憲法法庭判決宣告幽靈人口處罰並未違憲後，將來法院認定可能趨於嚴格，檢察官在後續偵辦上應更縝密。

台灣高檢署檢察長張斗輝說，連江地區島嶼眾多，交通不便影響查賄即時性，屆時會請海巡單位給予協助；張說，選舉期間將指派4組檢察官進駐連江「四鄉五島」，協助連江地檢署進行選舉查察。

金門高分檢檢察長毛有增說，連江地區許多民眾定居新北市、桃園市，人情壓力影響檢舉賄選的意願，應強化與本島地檢署的橫向聯繫，建立合作機制。

檢察司長郭永發表示，連江地區人際關係緊密，「布雷」不易，建議將重點布建在外來人口如台灣勞工、學生等身上，此外，「幽靈人口」背後均隱藏賄選行為，應是查察賄選的重點項目。

廉政署長莊榮松說，在反賄選部分應結合各地政風能源，發揮巧思與創意，於各場域落實宣導。

最高檢察署在連江舉辦查賄座談。圖／最高檢察署提供
最高檢察署在連江舉辦查賄座談。圖／最高檢察署提供

賄選

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