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高雄男暴打女友重傷昏迷棄之不理 警追1天逮人殺人未遂送辦
高雄于姓男子與吳姓女友疑感情糾紛，于到吳女租處發生口角，竟涉嫌對吳女拳打腳踢，將吳女打昏逃逸。吳女好友到她住處，發現她不省人事，報警將她送醫，仍在加護病房觀察。警方昨天在台南逮捕于男，依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方也因他另有殘刑未執行，直接將他發監執行。
據了解，于姓男子（40歲）與吳女（23歲）是男女朋友，但最近雙方常發生口角，10月3日上午10時許，于到高雄市苓雅區自強三路某大樓吳女租處，雙方疑再因感情糾紛起口角，于涉嫌對吳女拳打腳踢，致吳女頭部等處受傷。于姓男子見吳女昏迷，便下樓與朋友開車逃離，朋友並不知道他在樓上打吳女。
不久 ，吳女的閨密到她租處，發現大門未關，吳女竟受傷倒在客廳不省人事，趕緊報警，將吳女送醫急救，仍住加護病房觀察。家屬也透過警方聲請緊急保護令。
警方調閱相關監錄系統畫面，經閨密認出于姓男子，警方並發現于乘藍色轎車逃離，立即追查于的去向，直到昨天上午11時15分，高雄市警苓雅分局與台南市警第四分局員警，才在台南市府平路于的親友住處，逮捕于到案。于被捕後避重就輕，只提及雙方最近常口角，未說明為什麼事吵架。
據悉，于姓男子2020年曾涉妨害秩序罪，在今年2月經高雄地院判刑3月，另去年又涉公共危險罪判刑5月，雄檢聲請2罪併罰，於今年5月由高雄地院判7月，可易科罰金，妨害秩序罪的3月刑期已執行完畢，留4個月殘刑，雄檢因他再涉殺人未遂罪，直接將他發監執行。
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