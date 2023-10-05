快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男暴打女友重傷昏迷棄之不理 警追1天逮人殺人未遂送辦

聯合報／ 記者林保光張議晨／即時報導

高雄于姓男子與吳姓女友疑感情糾紛，于到吳女租處發生口角，竟涉嫌對吳女拳打腳踢，將吳女打昏逃逸。吳女好友到她住處，發現她不省人事，報警將她送醫，仍在加護病房觀察。警方昨天在台南逮捕于男，依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方也因他另有殘刑未執行，直接將他發監執行。

據了解，于姓男子（40歲）與吳女（23歲）是男女朋友，但最近雙方常發生口角，10月3日上午10時許，于到高雄市苓雅區自強三路某大樓吳女租處，雙方疑再因感情糾紛起口角，于涉嫌對吳女拳打腳踢，致吳女頭部等處受傷。于姓男子見吳女昏迷，便下樓與朋友開車逃離，朋友並不知道他在樓上打吳女。

不久 ，吳女的閨密到她租處，發現大門未關，吳女竟受傷倒在客廳不省人事，趕緊報警，將吳女送醫急救，仍住加護病房觀察。家屬也透過警方聲請緊急保護令。

警方調閱相關監錄系統畫面，經閨密認出于姓男子，警方並發現于乘藍色轎車逃離，立即追查于的去向，直到昨天上午11時15分，高雄市警苓雅分局與台南市警第四分局員警，才在台南市府平路于的親友住處，逮捕于到案。于被捕後避重就輕，只提及雙方最近常口角，未說明為什麼事吵架。

據悉，于姓男子2020年曾涉妨害秩序罪，在今年2月經高雄地院判刑3月，另去年又涉公共危險罪判刑5月，雄檢聲請2罪併罰，於今年5月由高雄地院判7月，可易科罰金，妨害秩序罪的3月刑期已執行完畢，留4個月殘刑，雄檢因他再涉殺人未遂罪，直接將他發監執行。

于姓男子（左）涉嫌打傷女友後，在大樓下搭藍色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
于姓男子（左）涉嫌打傷女友後，在大樓下搭藍色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
警方逮捕于姓男子（中）將他移送法辦。記者林保光／翻攝
警方逮捕于姓男子（中）將他移送法辦。記者林保光／翻攝

台南 殺人 高雄市

延伸閱讀

郭宗祐認了！「女友」現身記者會 問圈內人全說了

高雄某國中女保全意外死亡 颱風夜晚未及發現

高雄流行音樂中心等13件作品 入圍台灣建築獎

高雄男不滿女友結新歡劈頭就摑臉 現任護花大打出手全掛彩

相關新聞

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團 竹市美女發言人挨告判決出爐

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙...

連江縣五「同」相挺違法感弱？ 最高檢：加強布雷外來人口

最高檢察署昨天在連江縣舉行查賄座談會，檢察總長邢泰釗說，連江的進步與選風淨化有關，應灌輸國人正確的觀念，特別是境外勢力介...

高雄男暴打女友重傷昏迷棄之不理 警追1天逮人殺人未遂送辦

高雄于姓男子疑因感情糾紛，到吳女租屋處，兩人發生口角，竟涉嫌對吳女拳打腳踢，將吳女打昏逃逸。吳女好友到她住處，發現她不省...

影／通緝犯抱嬰飆車逃亡 警喊：你是爸爸我也要當爸爸 不要傷小孩

驚險瞬間！台中市周男因侵占罪通緝在身，與妻吵架竟抱走7個月大男嬰驅車逃亡，警方不敢追車，一路跟隨，巡佐張倪維更下車高舉雙...

保母忙剝蒜頭、滑手機 害1歲男童尿布疹龜頭發炎

台中張姓保母托育1歲大男童沒定時替他換尿布，反而邊剝蒜頭、滑手機，晚上家長發現兒子尿布疹、龜頭發炎提告過失傷害，張一審獲...

小三護理師砍死大29歲牙醫男友 發誓不想殺人「否則出獄被車撞死」

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，不滿呂遲未與元配離婚，氣得當街拿刀砍死對方，一審依殺人罪判曾女15年徒刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。