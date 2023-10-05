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影／通緝犯抱嬰飆車逃亡 警喊：你是爸爸我也要當爸爸 不要傷小孩

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

驚險瞬間！台中市周男因侵占罪通緝在身，與妻吵架竟抱走7個月大男嬰驅車逃亡，警方不敢追車，一路跟隨，巡佐張倪維更下車高舉雙手、溫情喊話，「你是爸爸，我也要當爸爸了，拜託不要傷害小孩」，讓周當場淚崩大哭，「我不要活了、我不能關」，張順利將男嬰救下，化解危機。

昨天中午，擔任菜車司機的29歲周男得知因侵佔罪遭通緝，與陳姓妻子大吵一架鬧上和平區戶政事務所要離婚，但周男反悔，竟徒手抱著7個月大兒子坐上貨車，驅車往南投縣逃逸。

「我先生載走7個月大兒子逃走了，他被通緝！」陳妻心急報警，並向警方坦誠先生擔任菜車司機工作不穩定，加上遭通緝須入監服刑，夫妻倆育有一女一男都還年幼，就怕丈夫會帶著幼子做出傻事。

台中市和平警分局和平所巡佐張倪維今回憶，他與同事李宗儒知道車上有男嬰，不敢以強硬追車方式逮捕通緝犯，警車一路保持適當距離緊跟在後，從和平區台21線到南投縣。

「其實我當下腦中一直在想，怎樣才能優先保護嬰兒？」張倪維說，周男熟悉路況，車速不慢，50公里車程僅花半小時，加上他一手抱男嬰，另手開車，情緒高漲，整個尾隨過程相當緊張，就怕發生任何一點事故，釀成三個家庭憾事。

警方通報和平警分局、南投縣警局沿線部屬警力，但藏於無形，以免刺激周男逃逸。周男逃到南投縣惠蓀林場收費處前停車，車內抱著男嬰潰堤大哭，「我不想活了！我不能(被)關！」

見機不可失，張倪維單警下車，高舉雙手釋出善意，隔著馬路大喊，「小孩子無辜的！你是爸爸，我也要當爸爸，你這樣追逐很危險，我也要當爸爸了！」逐步靠近周車輛，再喊話，「你小孩子給我就好，4萬元我幫你」、「你先走，你先走，我不抓你！小孩子無辜的！」

張倪維慢慢靠近貨車，拿出手機撥話給周男老闆調度薪資，周男淚流滿面願意面對通緝案件，將7個月大男嬰交到張懷抱中，化解危機。警詢後周嫌依侵占通緝罪移送。

張倪維明年2月將晉升新手爸爸，他坦言，當下優先考量孩子安全，「當他哭著說不想活了，其實我也很害怕，但為了他的孩子，我即將出世的孩子，安全是首要考量！」張也笑說，現在愛妻懷胎21周，就怕她擔心，還沒跟「太座」報備工作內容。

通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維（圖者）上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維（圖者）上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
和平所巡佐張倪維(圖者)是準爸爸，面對通緝犯周嫌抱走７個月大男嬰逃亡，張臨危不亂、冷靜判斷下車柔情喊話，成功救出男嬰，功不可沒。圖／張倪維提供
和平所巡佐張倪維(圖者)是準爸爸，面對通緝犯周嫌抱走７個月大男嬰逃亡，張臨危不亂、冷靜判斷下車柔情喊話，成功救出男嬰，功不可沒。圖／張倪維提供
和平所警員李宗儒(圖者)與巡佐張倪維靠冷靜判斷、互相合作，成功救出7個月大男嬰，功不可沒。圖／李宗儒提供
和平所警員李宗儒(圖者)與巡佐張倪維靠冷靜判斷、互相合作，成功救出7個月大男嬰，功不可沒。圖／李宗儒提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供
通緝在案的周嫌手抱7個月大男嬰逃亡，巡佐張倪維上前柔情喊話，成功救下男嬰。圖／台中市警察局和平分局提供

通緝 爸爸 南投

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