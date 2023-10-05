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保母忙剝蒜頭、滑手機 害1歲男童尿布疹龜頭發炎

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓保母托育1歲大男童沒定時替他換尿布，反而邊剝蒜頭、滑手機，晚上家長發現兒子尿布疹、龜頭發炎提告過失傷害，張一審獲判無罪，上訴二審認為，張是合格保母托育12年，本就有避免男童發生尿布疹的「注意義務」卻沒即時換尿布，撤銷改依過失傷害罪判她拘役25日，可上訴。

檢方起訴指出，張女領有保母證照，從事托育12年，2022年4月19日早上9點查看完男童尿布後，自己為了處理蒜頭竟就沒再確認男童有無大小便、定期更換尿布。

直到中午發現男童大號，卻因未及時換尿布，造成皮膚長時間接觸糞便、尿液，導致男童龜頭包皮炎、生殖器前端腫脹，又因尿布包裹排泄物過重，男童大腿內側摩擦力過大受傷，當晚6點多家長接回時發現報警提告，偵結依過失傷害罪嫌起訴張。

台中地院一審時，張否認犯行，辯稱早上9點檢查完尿布，10點有再次檢查，發現有排泄物就馬上清潔、冰敷，之後就沒再讓男童穿尿布，托育期間都全新全力照顧，沒有過失。

一審認為，張女負有防止男童發生尿布疹之法律上義務，即保證人地位，但檢方對於該義務如何「定時」查看尿布狀況的標準，並未舉證，且對於張女第二次檢查男童尿布時間，也難以認定，難認她有怠於履行防止男童發生尿布疹的作為義務而具過失，判她無罪。

台中高分院二審指出，保母基於契約接受他人托嬰時，就應認保母已同意並自願承擔等同父母之照顧保護義務，負有確保嬰幼兒身心健全生長的「作為義務」，而張擔任保母12年，明白尿布疹原因，其托育時具有避免男童發生尿布疹的「注意義務」。

張女警詢時表示，她從房間透過螢幕看小朋友動態，自己就邊剝蒜頭邊滑手機，2個小時後出來發現男童尿布有排泄物，但因沒即時換造成尿布疹，可見她的不作為有過失，和男童受傷結果具因果關係。

且張女事後將監視器硬碟格式化、拔除，顯示不想讓家長調閱畫面，更足讓人懷疑她有疏失，二審撤銷改依過失傷害罪判張女拘役25日，得易科罰金。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

保母 托育

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