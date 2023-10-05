參選新竹市長送鼻腔沖洗器求支持 落選醫黃源甫遭判刑

在新竹診所執業的醫師黃源甫，去年投入新竹市第11屆市長選舉，為求當選，竟找來里長舉辦衛教宣導活動，再以防疫為由贈送貼有「黃源甫、敬請支持指教」等字樣的鼻腔沖洗器給選民。新竹地院依違反公職人員選舉罷免法，判黃源甫有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年，並應於判決確定後1年內向公庫支付100萬元。

判決書指出，68歲黃源甫去年6月、8月透過人在大陸地區的姪女，分別訂購鼻腔沖洗器1000組、8000組，每組約台幣25元，運費、稅款另計，並於同年8月19日起陸續送達黃源甫住處。

黃源甫去年9月2日向中央選舉委員會登記為市長候選人後，便以LINE通訊軟體與莊姓里長聯絡，表明要贈送鼻腔沖洗器給巡守隊、鄰長及市民，請莊姓里長協助安排衛教宣導活動。

由於當時正逢新冠肺炎疫情期間，莊姓里長誤以為身為醫師的黃源甫好意教導民眾防疫方法，於是在去年9月9日社區志工例行性清掃活動集合時，舉辦衛教宣導活動，黃源甫攜裝箱的鼻腔沖洗器到場後，便將印有「新竹市長候選人，敬請支持指教」、「施政品質好、效率高，人民健康快活」標語的鼻腔沖洗器分送給在場民眾。

黃源甫在宣講過程中，還告知參與衛教宣導活動之人，該鼻腔沖洗器非市場上容易於取得之物，功能相同的商品市價約250元至300元，是他因具有醫師身分才有管道取得等語，使現場收受鼻腔沖洗器的民眾認為該物品有相當價值，黃源甫當場也表明市長候選人身分，請求大家投票支持。

法官認為，黃源甫為執業醫師，受高等教育且有充分社會經驗，並多次參選公職，對賄選行為違反刑事法律應充分知悉，雖黃源甫一再辯稱其贈送的鼻腔沖洗器價值低微，但已構成投票行賄犯罪。