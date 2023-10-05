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卸局長官職醫師偷吃診所女員工「做愛做到飽」妻看對話崩潰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾任職某縣市衛生局長的鄭姓醫師，5年來偷吃診所謝姓女員工多次，兩人頻繁約會還在診所激情，對話羞喊「做愛做到飽」；去年3月間，鄭男與謝女發生爭吵，謝女離開後，鄭男向妻子坦白出軌，鄭還為此賠償妻子120萬元，但鄭妻認為謝女侵害她的配偶權，提告索賠100萬元，一、二審法院審理後，判謝女應賠35萬元確定。

判決指出，鄭姓醫師曾任職某縣市衛生局長，卸下官職後改在故鄉經營內科診所，謝女則則曾為鄭男的學生，後來被鄭男聘請到診所內任職。

2017年起，鄭男卻與謝女爆發婚外情，兩人多次在超商約會，還趁診所關門後，在辦公室沙發椅上約會，以每周1至2次的頻率發生關係。

兩人曾為師生又是上下屬，對話卻宛如情侶，互傳「我都是真心真意的跟著你」、「怎麼親怎麼吸都可了」、「做愛做到飽」、「有甚麼好不積極，我也很享受，你動我享受，你做我享受，你爽我也爽，這樣就好」。

直到去年3月底，鄭男和謝女發生爭吵，謝女對鄭男咆嘯後隨即丟下診所工作離職，事後鄭男向妻子坦白，訴說他與謝女5年來的過往，還賠償120萬元希望獲妻子原諒。

只不過鄭妻看到丈夫與謝女對話內容後，精神卻承受極大壓力，罹患混合焦慮及憂鬱，鄭妻不滿謝女介入她們夫妻感情，氣得對謝女提告求償100萬元。

謝女挨告後喊冤，稱鄭男是利用權勢跟她發生關係，且鄭妻長期縱容鄭男外遇，如果按比例分擔，鄭男也要負90%責任，再者鄭已賠償妻子120萬元，她身為連帶債務人，對於配偶權的侵害已因鄭男賠償而消滅。

一審法官認為，鄭妻並未對鄭男提告，雖鄭妻曾自述「本人已向先生求償得120萬元」，但銀行交易紀錄卻無該筆120萬元的存款，因此並未免除謝女的賠償責任，考量謝女現薪水僅2萬多元，判她應賠償鄭妻35萬元。

謝女不服上訴，主張自己還有3名未成年孩子要養，賠償35萬元對她負擔過重，但二審法官仍採認一審見解，認為謝女和鄭男多次發生性行為，已侵害鄭妻配偶權，駁回謝女上訴，謝女仍要賠償35萬元確定。

曾任職某縣市衛生局長的鄭姓醫師，偷吃診所女員工，鄭妻不滿向女員工求償獲賠35萬元。示意圖。圖／取自ingimage
曾任職某縣市衛生局長的鄭姓醫師，偷吃診所女員工，鄭妻不滿向女員工求償獲賠35萬元。示意圖。圖／取自ingimage

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