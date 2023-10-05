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立委林淑芬批司法院連判決書上傳都辦不好 AI判決能上路？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審查2024度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分，司法院秘書長吳三龍和全國各級法院院長都到場備詢。立委林淑芬詢問司法院試辦AI裁判書究竟花了多少預算？下個月就要試辦，那是否有使用、參考「指引」？她憂心AI有誤判可能，提醒司法院不要再丟失司法公信。

林淑芬說，民眾一定想知道判決書哪段是AI寫的，民眾有沒有知的權利？功能不全的AI系統根本是增添司法的不信任，誰知道判決書裡法官自己花了多少心力？

司法院指生成式語言模型系統訓練資料包含起訴書及裁判書等資料逾10萬筆，應不至於有訓練資料不足的問題。吳三龍仍強調判決最後仍是由法官決定，AI系統只是提供例稿資料供法官參考。林淑芬說要發展人工智慧的前提是要能課責，將AI用在執法與法律，在歐美屬高風險，而司法院現在連預算多少都回答不出來？她說，光是法官的判決都會有錯誤，如果交給AI，目前的參考資料是2013至2023年間的判決是否足夠，屆時誤判如何究責？

林淑芬說，AI系統不可能只用少量的金額就設計出來，下個月就要上路，司法院卻說不出建置花了多少錢，如果民眾因AI判決而權利受損，豈不是另一種黑箱？

司法院資訊處處長邱士賓表示，使用者的使用紀錄都可以追蹤，參考了多少應該也可以查出。

林淑芬再指裁判書系統理應公開，結果判決系統常找不到判決書，她以一份不涉及性侵、家暴的判決為例，原因竟是「當初沒有上傳成功」也沒再繼續上傳。她批「連上傳都做不好」還奢談AI判決？裁判書沒上傳是小事嗎？這是什麼系統啊？

立法委員林淑芬質疑，AI系統不能可只用少量的金額就能設計出來，下個月就要上路，司法院卻說不出建置花了多少錢，如果民眾因AI判決而權利受損，豈不是另一種黑箱？記者王宏舜／攝影
立法委員林淑芬質疑，AI系統不能可只用少量的金額就能設計出來，下個月就要上路，司法院卻說不出建置花了多少錢，如果民眾因AI判決而權利受損，豈不是另一種黑箱？記者王宏舜／攝影

林淑芬

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