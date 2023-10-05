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恐嚇女同學「把你綁走性侵」挨告又狂寄信道歉罪加1條

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子追求女同學失敗，去年4月卻傳郵件恐嚇，揚言要將對方綁走性侵，被女方依恐嚇罪報警送辦，陳男見女同學報警，接著狂寄郵件求饒，「我有在反省並檢討自己，妳陪我好嗎？」、「我很喜歡妳」，被女方再告跟騷，法院審理後，恐嚇罪部分被判刑4月，得易科罰金，跟騷部分，法院考量陳男有精神疾患，免刑但要受監護處分2年。

陳男和提告的女同學就讀大學同班，陳多次追求女同學都未獲對方正面回應，去年4月10日下午，陳男傳電子郵件給女同學，要求女方「把音樂連結拿掉，不然我會在台南把妳綁走性侵後痛扁一頓」、「我發瘋起來真的會做。」

女同學收到信件後，被陳男的恐嚇言語嚇壞，隨即跑到附近的派出所報案，陳男驚覺自己行為嚇到女同學，多次道歉都沒獲對方原諒，同年6月起，接著傳訊數十封電子郵件跟女同學道歉。

陳男寫信向女方致歉「我很喜歡妳」、「我知道我反覆無常，但如果妳願意，我還是會等妳。」、「我有在反省並檢討自己，妳陪我好嗎」，希望女方別再追究過錯，答應跟他交往。

但女方收到訊息後擔心陳男會向之前恐嚇她時做出傻事報警，警方受理後，依跟蹤騷擾防制法送辦；陳男涉犯恐嚇罪部分，去年9月經法院審理後，依法判刑4月，得易科罰金。

觸犯跟蹤騷擾防制法部分，高雄地院審理時，法官發現陳男患有精神疾患，曾有多次就醫紀錄，另根據醫院鑑定結果，陳男在恐嚇女同學時，應是看到女方網頁內容生氣，才會發送威脅言詞，事發時並未察覺行為有問題，直到事後才發現做錯事。

法院認為，陳男對於衝動控制能力不足，足以影響到他的辨識行為能力，因對於刑罰適應人力較低，法官最後判決陳男免刑，但需要受監護處分2年。可上訴。

陳姓男子追求女同學卻寄信恐嚇性侵，女方報警後又狂寄信道歉，被對方再次報警提告，法院考量陳男有精神疾患，判他免刑但要受監護處分2年。(示意圖／ingimage)
陳姓男子追求女同學卻寄信恐嚇性侵，女方報警後又狂寄信道歉，被對方再次報警提告，法院考量陳男有精神疾患，判他免刑但要受監護處分2年。(示意圖／ingimage)

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