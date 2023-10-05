曾銘宗問李伯道性騷擾要拖到何時處理？ 得到這回答
立法院司法及法制委員會今審查2024度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分，司法院秘書長吳三龍和全國各級法院院長都到場備詢，立委曾銘宗詢問懲戒法院前院長李伯道性騷擾案進度「要拖到什麼時候？」吳答稱評鑑委員有「獨立性」，曾批「可以拖3年、5年？聽不下去」。
李伯道5月8日退職，傳出是因李四度性騷擾女部屬，女部屬6月21日正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組隨即運作，7月7日申評會決議申訴案成立，並建議移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。但申評會決議申訴案成立已3個月，至今法評會至今未審結。
吳三龍表示，該案要檢視違失行為一體性，且還有外部委員的時間要配合；曾銘宗要求盡快處理，否則連自己的同仁都無法保護。
另外，曾銘宗說司法既是國家社會正義的最後一道防線，司改那麼久，似乎越來越偏，質疑法官審判是否有意識形態的考慮？吳說，法官本來就要中性。
曾銘宗表示，我國幾十年來，優秀的人力分布在醫界和法官、檢察官，但台灣醫學世界有目共睹，但行政訴訟、憲法法庭的判決與民意相差太多，例如憲法法庭的判決充滿意識形態。
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