快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

曾銘宗問李伯道性騷擾要拖到何時處理？ 得到這回答

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審查2024度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分，司法院秘書長吳三龍和全國各級法院院長都到場備詢，立委曾銘宗詢問懲戒法院前院長李伯道性騷擾案進度「要拖到什麼時候？」吳答稱評鑑委員有「獨立性」，曾批「可以拖3年、5年？聽不下去」。

李伯道5月8日退職，傳出是因李四度性騷擾女部屬，女部屬6月21日正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組隨即運作，7月7日申評會決議申訴案成立，並建議移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。但申評會決議申訴案成立已3個月，至今法評會至今未審結。

吳三龍表示，該案要檢視違失行為一體性，且還有外部委員的時間要配合；曾銘宗要求盡快處理，否則連自己的同仁都無法保護。

另外，曾銘宗說司法既是國家社會正義的最後一道防線，司改那麼久，似乎越來越偏，質疑法官審判是否有意識形態的考慮？吳說，法官本來就要中性。

曾銘宗表示，我國幾十年來，優秀的人力分布在醫界和法官、檢察官，但台灣醫學世界有目共睹，但行政訴訟、憲法法庭的判決與民意相差太多，例如憲法法庭的判決充滿意識形態。

立法委員曾銘宗表示，我國幾十年來，優秀的人力分布在醫界和法官、檢察官，但台灣醫學世界有目共睹，但行政訴訟、憲法法庭的判決與民意相差太多，例如憲法法庭的判決充滿意識形態。記者王宏舜／攝影
立法委員曾銘宗表示，我國幾十年來，優秀的人力分布在醫界和法官、檢察官，但台灣醫學世界有目共睹，但行政訴訟、憲法法庭的判決與民意相差太多，例如憲法法庭的判決充滿意識形態。記者王宏舜／攝影

性騷擾

延伸閱讀

影／遭民進黨指是抹黑產業鏈「網軍頭」 曾銘宗怒批胡扯：再講就提告

被指好油案帶風向網軍頭 曾銘宗嗆告民進黨發言人

影／「Lin bay好油」自導自演 民進黨要求曾銘宗和朱立倫道歉

曾銘宗批行政院像賴清德競辦「賴提政見就通過」 陳建仁反駁

相關新聞

林秉樞恐嚇前女友緩刑遭撤銷 入監14日？ 刑期再生變數

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不...

曾銘宗問李伯道性騷擾要拖到何時處理？得到這回答

立法院司法及法制委員會今審查2024度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分，司法院秘書長吳三龍和全國各級法院院長...

想挽回女友犯跟騷法 法官放過他！判決寫出被分手男的「心境」

在宮廟工作的林姓男子認識一名女子，2人迅速交往論及婚嫁，還談過生小孩，女方後來想分手，林窮追不捨，依跟蹤騷擾法起訴。台北...

台中醉男擋路中 被驅離跳針猛嗆不然想怎樣...結果上銬了

台中吳姓男子因酒駕案件未到庭遭通緝，前晚又疑似酒醉站在行人穿越道上阻礙交通，巡邏員警經過要他離開，吳卻異常激動作勢推擠，...

「台商」闊氣開酒還誆舞女陪2天 結果只是水電工

高雄58歲余姓男子到前金區某家酒館消費，點來梁姓、黃姓女子作陪，還大方框下兩人兩天時段，卻藉口刷卡怕被太太發現，請梁女幫...

被嫌愛犬吵上門理論卻被打死 動手鄰居父子二審判決出爐

桃園市男子邱倉義檢舉湯姓鄰居飼養的狗吠叫妨害安寧，湯不滿上門理論，雙方發生肢體衝突，邱和父親邱博道分別拿鐵製水管和掃把毆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。