想挽回女友犯跟騷法 法官放過他！判決寫出被分手男的「心境」

在宮廟工作的林姓男子認識一名女子，2人迅速交往論及婚嫁，還談過生小孩，女方後來想分手，林窮追不捨，依跟蹤騷擾法起訴。台北地院認為，林行為時距情變的時間很近，挽救戀情與社會經驗並無違誤，判林無罪。可上訴。

起訴書指出，林與女方2022年8月26日認識，林要追求，女方拒絕，2022年9月13日封鎖林，林持續打電話並以LINE傳送「我的重要的兩項無形法器，在妳身上，妳避不見面，真的好嗎？妳真的是要做一位忘恩負義的人？把我利用完就丟棄嗎」、「請關聖帝君做主，剛剛寫完三張文，現在帝君要我靜坐休養一下，請妳再看一下帝君給妳我的文」等訊息給女方。

檢方指控，林也擅自至女方住處按門鈴20至30分鐘，導致女方心生畏怖跑去朋友家長住1個月，林犯跟蹤騷擾罪。

林辯稱，他與對方2022年9月6日交往到13日，因將「無形法器」2把劍借給對方，才會前往女方住處按門鈴，僅按5或6次，後來女方打電話給保全就跟著下樓，沒有跟蹤騷擾犯行。

法官調查，女方在警詢、偵查中說與林在北港朝天宮認識，不是男女朋友，不過，依林提出的LINE，林問女方前兩世是何種關係，女方回「應該是情人或夫妻關係」，林問女方會不會想自己，女方則回「不想你會LINE你喔」。

此外，林與女方討論到未來有沒有子女，稱要帶女方前往淡水約診中醫師，女方就傳送「眼冒愛心」的貼圖，女方還在林問生男、生女時回「我的肚子會撐很大」。

法官認為，每個人對「男女朋友」認知未必一致，或許女方主觀認為與林是「友達以上、戀人未滿」狀態，不過，林主觀認定對方是女友，與社會經驗並無違誤，林說雙方是男女朋友，可以採信。

法官認為，以一般社會常情，情侶因故分手後，其中一方仍希望復合所在多有，林於女方表示欲結束關係後，馬上傳訊息、打電話、前往找人，是希望挽回感情，難以認定屬於騷擾行為。