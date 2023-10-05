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質疑國民黨操作Linbay好油事件 高嘉瑜等人今北檢告發查金流

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前稱遭恐嚇，他本月2日證實是自導自演，全案由桃園地檢署偵辦中。民進黨發言人謝佩芬、台北市議員吳沛憶、立法委員高嘉瑜及民進黨立委參選人曾柏瑜等人，今赴台北地檢署告發林裕紘、許哲賓及國民黨背後可能合作的公關公司，涉犯偽造私文書、反滲透法、總統副總統選舉罷免法，請檢方查清案件背後的金流來源。

林裕紘日前稱遭恐嚇，他本月2日證實是自導自演，宣布粉絲團停更、目前人在國外。檢警追查發現有國民黨黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，桃園地方法院10月3日凌晨2時許裁定收押禁見。許哲賓供稱是受到林男指使、手中有證據，全案為自導自演。

高嘉瑜質疑，林裕紘與許哲賓使用的假帳號是去年6月間，用薩爾瓦多的電話號碼在墨西哥註冊，再使用VPN定位在巴西發文。高嘉瑜表示，這一切都需要錢、許哲賓薪水不高，質疑資金來源。

高嘉瑜也指出，現任郭台銘競選辦公室發言人黃士修曾在國民黨政策會工作，先前黃士修曾透露「國民黨有一個長期合作的公關公司」。高嘉瑜說，許哲賓目前在同個單位任職，懷疑事件是否是同一間公關公司策劃，背後恐藏有更大的秘密及金流。

謝佩芬表示，國民黨自導自演Linbay好油事件，並結合特定網紅及民代系統是重大的政治醜聞，指出國民黨在朱立倫帶領下成為最大的詐騙集團，如今出事，卻想嫁禍給民進黨，質疑背後公關公司、一連串的假帳號等金流及手法，希望檢調單位詳盡調查。

吳沛憶表示，林裕紘與許哲賓相互配合造假，與5年前有人在網路攻擊吳音寧手法如出一轍，她質疑林、許兩人背後是否有藏鏡人，一系列的攻擊可能為配合公關公司的操作。她說，倘若許哲賓有收公關公司的錢，背後都有金流。

曾柏瑜表示，本案就是一群人以監督政府之名，實際上以謠言製造社會恐慌。她質疑，許哲賓除了是國民黨工，是否有兼職做公關公司、背後是否有其他藏鏡人、國民黨中央政策會是否支持等等關係與金流皆有賴檢方查清。

民進黨發言人謝佩芬、台北市議員吳沛憶、立法委員高嘉瑜及民進黨立委參選人曾柏瑜等人，今赴台北地檢署告發林裕紘、許哲賓及國民黨背後可能合作的公關公司，涉犯偽造私文書、反滲透法、總統副總統選舉罷免法。記者房荷庭／攝影
民進黨發言人謝佩芬、台北市議員吳沛憶、立法委員高嘉瑜及民進黨立委參選人曾柏瑜等人，今赴台北地檢署告發林裕紘、許哲賓及國民黨背後可能合作的公關公司，涉犯偽造私文書、反滲透法、總統副總統選舉罷免法。記者房荷庭／攝影
民進黨發言人謝佩芬（左2）、北市議員吳沛憶（右1）、立委高嘉瑜（右2）及立委參選人曾柏瑜（左1）等人，今赴北檢告發林裕紘、許哲賓及國民黨背後可能合作的公關公司。記者房荷庭／攝影
民進黨發言人謝佩芬（左2）、北市議員吳沛憶（右1）、立委高嘉瑜（右2）及立委參選人曾柏瑜（左1）等人，今赴北檢告發林裕紘、許哲賓及國民黨背後可能合作的公關公司。記者房荷庭／攝影

Linbay好油 林裕紘

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