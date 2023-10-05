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台中醉男擋路中 被驅離跳針猛嗆不然想怎樣...結果上銬了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子因酒駕案件未到庭遭通緝，前晚又疑似酒醉站在行人穿越道上阻礙交通，巡邏員警經過要他離開，吳卻異常激動作勢推擠，還連珠砲嗆警「啊不然現在是怎樣？」警方規勸他「你不要再大小聲了喔，不然辦你妨害公務」，一查身分驚覺吳是通緝犯並解送回新竹地院。

有民眾10月3日晚上6點多在南屯區黎民路、向上路口發現1名男子和警察糾紛，男子不滿被勸導，雙手叉腰、大聲咆哮，還氣得臉紅脖子粗一再和員警理論，被旁觀民眾全都錄下。

台中第4分局指出，當時黎明派出所巡佐黃聰賢執行巡邏勤務，發現吳姓男子（50歲）在黎明路、向上路口的行人穿越道上駐足且全身酒氣，因正值下班時段人車眾多，警方避免交通受阻上前勸說要吳離開。

未料吳男情緒異常激動，當街大聲咆哮、作勢推擠，還氣憤要警方先對一旁違停的車子先開單，由於吳一度步步進逼有攻擊傾向，警方也立刻呼叫支援到場。

警方也規勸吳男說「你不要再大小聲了喔」、「不然我要辦你妨害公務」，吳卻反嗆「辦什麼妨害公務」、「我又沒動你」，且不斷跳針說「啊不然現在是怎樣？」「我準備程序沒去而已啦」。

警方查驗吳男身分，發現他因酒駕公共危險未到庭被新竹地方法院通緝，立即上銬逮捕，但吳仍堅持說「不要牽我」，警方則回「我怕你會跑啊」，吳還說「我問你啦，我是要跑去哪啦」最後仍被依法解送。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

吳疑因通緝身分心虛，被警方勸導時情緒異常激動。記者曾健祐／翻攝
吳疑因通緝身分心虛，被警方勸導時情緒異常激動。記者曾健祐／翻攝

酒駕

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