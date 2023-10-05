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「台商」闊氣開酒還誆舞女陪2天 結果只是水電工
高雄58歲余姓男子到前金區某家酒館消費，點來梁姓、黃姓女子作陪，還大方框下兩人兩天時段，卻藉口刷卡怕被太太發現，請梁女幫付2萬3700元酒錢，2天後余與梁女、黃女外出，又開口跟梁女借款2萬元，事後神隱不還錢，氣得梁女提告，才發現余男根本不是台商，只是水電工，檢方偵結，今依詐欺罪嫌將余男起訴。
檢方調查，今年3月21日深夜11時許，余男到前金區一家酒館消費，找來店裡的梁姓、黃姓女子作陪，余男自稱自己在大陸有開公司，佯裝成台商裝闊，稱要幫梁女、黃女衝業績，在店裡大手筆開酒。
直到付帳時，余男見帳單高達2萬3700元，余是藉口他在台灣刷卡怕被妻子發現，請梁女先代墊久前，他會再找時間還錢給梁女，還當場大手筆買下黃女、梁女兩天的全場時段。
2天後，余男再約梁女、黃女外出，兩人以為找上大客戶，沒料在車上余男又稱自己沒錢，開口向梁女借款2萬元，隔天會再請他胞姊匯錢到梁女帳戶，梁女沒有遲疑，當下隨即拿出2萬元借款給余男。
沒料事後梁女都沒收到余男欠款，傳訊息給余男他也神隱，氣得報警提告詐欺。警方偵辦時，余男否認跟梁女借錢，還稱自己從未說過有在大陸開公司。
但檢方發現，余男多年前曾以同樣手法，自稱自己在博愛路有房產，有15億資金要投資房地產，要求房仲帶他到酒店消費，8萬多元酒錢全由房仲幫忙代墊，事後又避不出面還款，被法院依詐欺罪判刑1年。
檢方根據梁女、黃女證詞及余男多項詐欺前科等紀錄，認定余男明知自己沒錢仍假裝成台商誆騙梁女代墊酒錢，已構成詐欺，今依詐欺罪嫌將余男起訴。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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