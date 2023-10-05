快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台商」闊氣開酒還誆舞女陪2天 結果只是水電工

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄58歲余姓男子到前金區某家酒館消費，點來梁姓、黃姓女子作陪，還大方框下兩人兩天時段，卻藉口刷卡怕被太太發現，請梁女幫付2萬3700元酒錢，2天後余與梁女、黃女外出，又開口跟梁女借款2萬元，事後神隱不還錢，氣得梁女提告，才發現余男根本不是台商，只是水電工，檢方偵結，今依詐欺罪嫌將余男起訴。

檢方調查，今年3月21日深夜11時許，余男到前金區一家酒館消費，找來店裡的梁姓、黃姓女子作陪，余男自稱自己在大陸有開公司，佯裝成台商裝闊，稱要幫梁女、黃女衝業績，在店裡大手筆開酒。

直到付帳時，余男見帳單高達2萬3700元，余是藉口他在台灣刷卡怕被妻子發現，請梁女先代墊久前，他會再找時間還錢給梁女，還當場大手筆買下黃女、梁女兩天的全場時段。

2天後，余男再約梁女、黃女外出，兩人以為找上大客戶，沒料在車上余男又稱自己沒錢，開口向梁女借款2萬元，隔天會再請他胞姊匯錢到梁女帳戶，梁女沒有遲疑，當下隨即拿出2萬元借款給余男。

沒料事後梁女都沒收到余男欠款，傳訊息給余男他也神隱，氣得報警提告詐欺。警方偵辦時，余男否認跟梁女借錢，還稱自己從未說過有在大陸開公司。

但檢方發現，余男多年前曾以同樣手法，自稱自己在博愛路有房產，有15億資金要投資房地產，要求房仲帶他到酒店消費，8萬多元酒錢全由房仲幫忙代墊，事後又避不出面還款，被法院依詐欺罪判刑1年。

檢方根據梁女、黃女證詞及余男多項詐欺前科等紀錄，認定余男明知自己沒錢仍假裝成台商誆騙梁女代墊酒錢，已構成詐欺，今依詐欺罪嫌將余男起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

余姓男子到酒店消費裝闊，騙兩名舞小姐代墊酒錢卻神隱，今被檢方起訴。示意圖。讀者提供
余姓男子到酒店消費裝闊，騙兩名舞小姐代墊酒錢卻神隱，今被檢方起訴。示意圖。讀者提供

延伸閱讀

獨／台中房仲性侵友人 她連喊80次「不要」全錄成鐵證

影／借三萬五遲遲不還 債主撂6人新莊民宅潑漆油縱火

買房後周圍空地蓋起新大樓視野全遮住！ 資深房仲：難避免幾乎是遲早的事情

北市裝潢水電工施工送命 檢警介入相驗調查

相關新聞

林秉樞恐嚇前女友緩刑遭撤銷 入監14日？ 刑期再生變數

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不...

想挽回女友犯跟騷法 法官放過他！判決寫出被分手男的「心境」

在宮廟工作的林姓男子認識一名女子，2人迅速交往論及婚嫁，還談過生小孩，女方後來想分手，林窮追不捨，依跟蹤騷擾法起訴。台北...

台中醉男擋路中 被驅離跳針猛嗆不然想怎樣...結果上銬了

台中吳姓男子因酒駕案件未到庭遭通緝，前晚又疑似酒醉站在行人穿越道上阻礙交通，巡邏員警經過要他離開，吳卻異常激動作勢推擠，...

「台商」闊氣開酒還誆舞女陪2天 結果只是水電工

高雄58歲余姓男子到前金區某家酒館消費，點來梁姓、黃姓女子作陪，還大方框下兩人兩天時段，卻藉口刷卡怕被太太發現，請梁女幫...

被嫌愛犬吵上門理論卻被打死 動手鄰居父子二審判決出爐

桃園市男子邱倉義檢舉湯姓鄰居飼養的狗吠叫妨害安寧，湯不滿上門理論，雙方發生肢體衝突，邱和父親邱博道分別拿鐵製水管和掃把毆...

女鄰居懷孕要他送養寵物 網譏可回：社區不適合無腦生物住

一名網友PO出鄰居貼給他的紙條，上寫她懷孕且老公對寵物過敏，為免日後嬰幼兒免疫系統出問題，與社區大樓日後和諧，請網友家的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。