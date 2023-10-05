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女鄰居懷孕要他送養寵物 網譏可回：社區不適合無腦生物住
一名網友PO出鄰居貼給他的紙條，上寫她懷孕且老公對寵物過敏，為免日後嬰幼兒免疫系統出問題，與社區大樓日後和諧，請網友家的寵物搬離或直接送養，引發網友熱議，有人說，回她「我對腦殘過敏，請她搬走」、「以過敏懷孕為由，霸凌鄰居的惡棍。」
這名網友於臉書社團爆廢公社二館PO出這張鄰居給他的紙條照，加註「被打敗了」，引發近千名網友留言，說「颱風假還好有這篇歡樂文」、「厚臉皮無極限」。
照片上寫著「照片上寫著「親愛的10樓鄰居您好，聽聞您府上飼養多隻寵物，想跟您告知，外子對寵物嚴重過敏，加上我目前有身孕，為免避免日後嬰幼兒免疫系統與體質問題，想請您府上寵物搬離一陣子，或者能否尋求送養，社區公寓大樓坪數不大，也不適合過多寵物居住，為了日後和諧與環境舒適，請您慎重考慮，謝謝。」
有網友說，「勸她去深山安胎，社區公寓不適合無腦生物居住」、「我對孩童與嬰兒噪音過敏，請她把嬰兒送養」、「道德綁架...」、「請她換個住透天的老公」、「笑死，叫他整個社區買下來啊」、「肚子又不是我搞大的」、「總有人以為自己是地球儀的軸心，全世界都繞著他轉動....」。
但也有網友說，「也許你家真的養很多隻寵物」、「沒事啦，我們這還有鄰居抗議車停的太高級，他停旁邊有壓力，跑去跟管委會靠北的。」
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