上櫃和進電子前總經理龔俊仁涉掏空公司 今晨50萬交保

上櫃公司和進電子（3191）2019時任總經理龔俊仁涉嫌以不實循環交易，虛增公司營業額2000餘萬，此外，大陸的和進孫公司與當地廠商簽訂租約或合約，損失人民幣1000多萬。台北地檢署檢察官漏夜被告14人後，今凌晨諭令龔俊仁50萬元交保，6名高階主管及合作廠商10萬至80萬不等交保，其餘被告請回。

檢方指出，2019年，龔俊仁涉以不實循環交易虛增公司營業額2000餘萬，當中公司受有1000餘萬的呆帳，涉嫌掏空和進資產。同年，設在大陸的和進孫公司與當地廠商簽訂租約或合約，被告14人涉嫌使公司為不利益之交易，導致公司損失人民幣1000多萬。

檢方昨指揮調查局北機站，搜索13處，全案朝違反證券交易法、商業會計法、背信罪方向偵辦。檢方漏夜訊問龔俊仁、財務主管、管理部主管、業務副總、業務經理、採購人員以及配合做假交易的廠商，共14人。檢方指出，被告14人涉犯證券交易法171條第1項第2、3款、第174條第1項第6款、刑法第342條背信、商業會計法第71條等罪嫌。