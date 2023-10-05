無照還併排停車害騎士撞死判8月 檢批「太輕」上訴卻遭駁

男子倪國議2年前無照開著小貨車上路，卻占用機慢車道並排停車，田姓機車騎士未注意車前狀況，自後方撞上後死亡，宜蘭地方法院過失致人於死罪判倪8月徒刑。宜蘭地檢署認為倪在2016、2017年間就因酒駕而被判刑2月與3月，並非初犯，且肇事後還由友人林睿泓頂替，至今未與被害家屬和解，上訴台灣高等法院，但高院駁回。

2021年10月6日晚上6點多，倪國議併排停小貨車，而田姓機車騎士因沒注意前方狀況，超速且未採取安全措施，直接從後方撞上小貨車，田人車倒地，有創傷性腦出血、頸椎骨折、左側氣胸、右側血胸、出血性休克、胸腹部、四肢多處挫瘀傷及右前臂骨折等傷勢，送醫急救後，仍於晚間8點不治。

宜蘭地院將本案送交通部公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定，公路總局車輛行車事故鑑定覆議委員會鑑定覆議，都認為田姓騎士行經分向線路段，超速行駛且疏未注意前方閃爍危險警告燈占用機慢車道停放的車輛，並未採取安全措施，是肇事主因，而倪國議的小貨車占用機慢車道並排停車不當，有礙車輛通行，是肇事次因。

宜院認定倪國議犯汽車駕駛人無駕駛執照之過失致人於死罪，倪在宜蘭縣警三星分局交通分隊到場處理時，因沒有駕照，請求林睿泓幫忙承擔責任，直到警局製作筆錄時才吐實，不符合自首要件。

因倪有多次公共危險紀錄，宜院認為他不知警惕，又因過失而害死者家屬痛失至親，判他8月徒刑。

檢方上訴主張，田姓死者是家中獨子，倪國議至今未和田父達成和解或表達慰問，依審僅判8月徒刑，量刑實在過輕，不符合罪刑相當原則、平等原則、比例原則。