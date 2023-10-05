首件「法官關說法官」枉法裁判案 聲請傳司法行政廳長作證

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇逃的兒子蕭賢綸關說台灣高等法院前法官高明哲，二審改判無罪，高被訴枉法裁判，成為檢察官以此罪名起訴法官首案；高辯沒有主觀犯意，客觀上也不構成犯罪，台北地方法院判無罪。檢方上訴，高院4日行準備程序，檢方除先前聲請傳喚當時的受命法官高玉舜外，再聲請傳陪席法官林洲富作證。

蕭賢綸在2008年10月開車撞傷機車騎士，導致機車的右後視鏡被撞壞，檢方指控蕭賢綸未停車即離去，依肇事逃逸罪起訴；基隆地院審理，判蕭賢綸有期徒刑6月，緩刑2年。

檢方指控，蕭賢綸爭無罪，就緩刑判決提上訴，高院受命法官高玉舜（現任司法院司法行政廳廳長）認為一審判決無違誤，不過，審判長高明哲（67歲）卻因與蕭仰歸知交，接受關說、枉法裁判，主張蕭賢綸無罪，合議庭後來判蕭賢綸無罪，因檢方未上訴無罪確定。

台北地院審理時，高明哲表示案子十幾年過去了，已事過境遷，許多細節已記不清，但他並沒有與高玉舜說蕭仰歸要的是無罪、高玉舜沒有和他說原審判得很仔細而改判無罪很困難，更沒有和高玉舜說和蕭仰歸交情好，請高玉舜給年輕人一個機會。

高辯稱，評議肇逃案時，由於他的意見和高玉舜不同，於是各寫一份判決，再請陪席法官林洲富擇一簽名，且林洲富看過卷證，才會出現2比1投票的結果，部分供述高玉舜恐怕時間錯置。

高明哲的律師稱，沒有法官會被認定枉法裁判，更沒有檢察官會因此偵查，評議過程不是枉法裁判罪中的「裁判」；律師說，例如前法官李春地收賄案，李沒有被判枉法裁判罪，實務上沒有人因此罪被判罪。律師說，關說不等於枉法裁判，如果合議庭本來就要判無罪，接受關說也不該當罪名；依蕭賢綸案案情觀察，目擊者沒有聽到碰撞聲，蕭賢綸案發後車速正常，要論蕭賢綸有罪要有積極證據，「本來就有無罪的空間」。

北院認為，高玉舜原製作上訴駁回的判決，僅能證明她自由心證評價證據的結果與高、林不同，不能以二者相異就推論是關說。檢方主張意旨主張身為審判長的高明哲既見受命法官高玉舜已完成判決稿，「理應採用」，竟捨此不為，可徵「違背良心、循私裁判」，北院也批這種論點與合議制的設計本意相差甚遠，難以採認。

北院認為檢方的證據難以讓人信服，依刑事訴訟制度「倘有懷疑，即從被告之利益為解釋」「被告應被推定為無罪」的原則，判高無罪。

檢方上訴，聲請傳高玉舜、林洲富作證，釐清評議經過。但高明哲的律師黃冠瑋反對，認為在偵查時已經訊問過，高也為爭執證據能力，沒有再傳喚的必要，如法院覺得有必要，請擇一傳喚。

律師陳憲裕表示，林洲富已經說過判無罪的理由，檢方起訴的證據清單卻刻意忽略林的證詞，顯然違反刑事訴訟法第2條對被告有利、不利證據一律注意的規定。陳說，蕭賢綸的無罪判決沒違反經驗、論理法則，並非站不住腳，且二審檢察官也沒上訴，顯然接受判決理由。