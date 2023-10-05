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獨／基泰忠孝賣掉了！砸125億整棟包下 神秘大咖買方可能是「他」？

提「不自殺聲明」吸金案受害人遭恐嚇 赴雄檢按鈴申訴

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄「五互集團」總裁陳秋白因子公司「龍海生活事業」違法販賣契約商品，今年4月遭高雄地方法院判刑10年6月。據悉，該集團吸金逾200億，全台目前加入五互龍海自救會的受害成員高達2萬餘人，不過，近來自救會劉姓成員控訴，遭五互集團恐嚇，前天他正式向高雄地檢署按鈴申訴。

「我在此宣告不自殺聲明！」50餘歲的劉男表示，近日接獲龍海負責台北的高層放話恐嚇，讓他擔憂自身安全恐有危險，心生畏懼。劉不滿表示，他在全台調查五互集團的不法作為，發現該集團不甩高層判刑，子公司仍私自運作，甚至違法販賣「假股票」，持續讓不知情民眾受害。

劉男指出，五互集團因有重量級「總統蔡英文背書」，形塑優良企業形象，讓被推銷購買龍海消費型契約的民眾，一時失去戒心，有人被海削上百萬甚至千萬元，在沉重金錢壓力下，有了輕生念頭。

劉質疑，受害者購買龍海消費型契約，都會收到標明契約商品的統一發票，他怒指財政部等相關單位，早該介入調查，保護消費者權益。

「目前南部地區正在搜尋劉XX，已經有人要修理他。」劉男表示，近日在五互鴻海相關群組中，龍海公司負責台北地區的歐姓高層對外放話，已讓他心生畏懼，劉透露，已有五互集團幹部輕生落海，沒想到，如今自己生命安全也遭受到威脅。

劉表示，前天已向高雄地檢署按鈴申訴，但除擔憂自身安全外，因目前各地被害人仍陸續報案申訴，劉憂心，陳秋白僅對2019年前的吸金案做賠償，至於該年後，因五互集團業務項目擴張，規模更巨大的吸金案，會因檢調偵辦曠日廢時，讓五互集團仍有機會私下運作，造成全台更多被害人受騙上當。

不少五互龍海吸金案的受害人為退休的教師或教職員，昨天下午集結在高等法院高雄分院前，舉牌要求政府應嚴防該非法企業惡意脫產，還受害人血汗錢。記者古和純／攝影
不少五互龍海吸金案的受害人為退休的教師或教職員，昨天下午集結在高等法院高雄分院前，舉牌要求政府應嚴防該非法企業惡意脫產，還受害人血汗錢。記者古和純／攝影
五互龍海自救會的受害人向高雄地檢署按鈴申訴。圖／讀者提供
五互龍海自救會的受害人向高雄地檢署按鈴申訴。圖／讀者提供
受害人指控五互集團借由現任正副總統合照，形塑合法正當的企業形象。圖／讀者提供
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五互龍海自救會的受害人日前前往高等法院高雄分院陳情抗議。記者古和純／攝影
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受害人指控五互集團印假股票騙錢。圖／讀者提供
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吸金 自救會 恐嚇

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