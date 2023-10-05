提「不自殺聲明」吸金案受害人遭恐嚇 赴雄檢按鈴申訴

高雄「五互集團」總裁陳秋白因子公司「龍海生活事業」違法販賣契約商品，今年4月遭高雄地方法院判刑10年6月。據悉，該集團吸金逾200億，全台目前加入五互龍海自救會的受害成員高達2萬餘人，不過，近來自救會劉姓成員控訴，遭五互集團恐嚇，前天他正式向高雄地檢署按鈴申訴。

「我在此宣告不自殺聲明！」50餘歲的劉男表示，近日接獲龍海負責台北的高層放話恐嚇，讓他擔憂自身安全恐有危險，心生畏懼。劉不滿表示，他在全台調查五互集團的不法作為，發現該集團不甩高層判刑，子公司仍私自運作，甚至違法販賣「假股票」，持續讓不知情民眾受害。

劉男指出，五互集團因有重量級「總統蔡英文背書」，形塑優良企業形象，讓被推銷購買龍海消費型契約的民眾，一時失去戒心，有人被海削上百萬甚至千萬元，在沉重金錢壓力下，有了輕生念頭。

劉質疑，受害者購買龍海消費型契約，都會收到標明契約商品的統一發票，他怒指財政部等相關單位，早該介入調查，保護消費者權益。

「目前南部地區正在搜尋劉XX，已經有人要修理他。」劉男表示，近日在五互鴻海相關群組中，龍海公司負責台北地區的歐姓高層對外放話，已讓他心生畏懼，劉透露，已有五互集團幹部輕生落海，沒想到，如今自己生命安全也遭受到威脅。