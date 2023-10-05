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假交易掏空和進 檢再搜前董座14人

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北報導

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片
已更名的上櫃公司和進電子，前董事長龔俊仁二○一九年擔任總經理期間，涉嫌藉由與下游廠商假交易，虛增營業額二千餘萬，另透過子公司與大陸廠商簽訂不利於公司合約，使公司蒙受上千萬人民幣損失。台北地檢署昨指揮調查局搜索約談龔男、公司主管及配合假交易廠商共十四人，全案依涉犯證交法非常規交易、刑法背信罪及商業會計法漏夜偵辦。

成立於一九九一年的和進電子，主要產品為變壓器線圈架，電子線架屬成熟產業，競爭激烈，導致和進近年營運狀況不佳。今年一月，龔男便與時任公司副董陳盈全，共謀以虛偽交易，三度掏空公司逾八千萬元，前總經理曾明輝也涉嫌侵占公款二四九萬元，被北檢依違反證交法非常規交易、特別背信等罪起訴。

事後陳男避走海外遭通緝，董事會認為公司多名高層遭起訴，影響商譽過大，於是將公司更名為「雲嘉南科技」，主要業務不變。但金管會日前點名資本額超過三億元的雲嘉南科技，依證交法規定，董事持股總額不得低於公司已發行股份的百分之十五以下，董監事持股不足卻超過一年，公司治理易生疑慮。

據了解，檢調是從龔、陳等人年初遭起訴同一批卷證中，清查出另筆虛增營收和掏空公司類似犯行，兩者如出一轍。檢調查出，龔男等人與多家廠商共謀，以同批電子零件反覆買賣，製造不實交易，藉以美化營業額及財報，最後造成公司呆帳。

此外，龔男等人利用公司主要業務集中在中國大陸，利用在大陸的子公司、孫公司，與大陸當地廠商簽訂明顯不利於公司的租約和交易合約，使公司承受超過人民幣一千萬以上損失，檢調懷疑，這些被掏空金額可能流向私人口袋，正清查中。

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