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誣告案開庭 高虹安、陳時奮過招

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／台北報導

本名陳時奮的「翁達瑞」（左）自訴高虹安（右）涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。二人親自出庭，在法庭正面對決。 記者黃義書／攝影
本名陳時奮的「翁達瑞」（左）自訴高虹安（右）涉嫌誣告罪，台北地方法院昨首度開庭。二人親自出庭，在法庭正面對決。 記者黃義書／攝影
新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」引發誣告官司，本名陳時奮的「翁達瑞」指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴後，陳自訴高誣告罪。台北地院昨天傳喚高虹安、陳時奮出庭，二名博士法庭過招，高否認犯罪，陳則諷抄襲跟貪汙一樣。

高虹安說，她告陳誹謗罪從不起訴書可看出，只針對陳在臉書指她「被指導教授除名」、「李傑不承認有這個博士生」等為範圍，陳二○二一年九月發文說要收回，但去年三月這些還留在臉書頁面。

高虹安說，學術搜尋引擎上可看見她的多項博士研究，陳時奮誹謗她的學術成就才會提告，不犯誣告罪。

高虹安說，她的博士論文是自己撰寫，共一一二頁，廿九張圖，卅五個表，資策會期刊僅六頁、三張圖、五個表；去年九月請學校重新檢視博論，指導教授建議向圖書館提申請並加註解，而學倫會、學校院長都認為無不當研究。

陳時奮說，高告他是在轉換概念，他在北美研究型大學任教廿八年，指導或親自指導的博士廿人，博論有個人研究、未曾發表、沒有版權歸屬三條件，高完全違反要件。

陳時奮說，抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額，一小部分就算抄襲，何況高不只抄襲一小部分，「據我所知高的論文已被辛辛那堤下架，也被典藏的商業資料庫下架」。

昨天庭審一小時結束，高虹安庭後不接受採訪；陳時奮庭後表示，他是第一次看見高虹安，覺得高刻意閃避抄襲問題，高的口才很流利，在庭上講了許多不實陳述，與過去自己對高的看法相去不遠。

新竹市長高虹安官司纏身，除貪汙案外，資策會自訴她博士論文抄襲違反著作權法、旅美教授「翁達瑞」自訴她誣告罪，台北地院本月上、中、下旬都開庭，三案齊發。

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