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古坑預售屋驚成爛尾樓！蓋到一半突停工 13買家血汗錢遭坑7千多萬

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林古坑鄉2件預售屋驚變「爛尾樓」，建設公司蓋到一半突然不明原因停工，13名購屋者向建商求償無門致全案曝光，檢方偵辦發現業者在契約上涉嫌詐欺，不法所得達7000多萬元，依法起訴2家建商負責人及行政人員共3人。

在古坑市中心附近進行預售的2件房屋建案，去年6月遭人檢舉，2家建設公司涉嫌興建爛尾樓（意即工程進行到一半，半途因故被迫停工），造成許多購屋者付出大筆工程款卻不見新房有進度，心急求償但未果。

檢方獲報由檢察官葉喬鈞指揮偵辦，經調閱建商建案預售屋契約研究分析後，發現2家建商與購屋者所簽訂的契約中，在履約保證條款上涉有詐欺嫌疑，檢調立即組成專案小組深入追查。

檢方指出，專案小組5月4日兵分多路搜索8處並傳喚4人偵訊，認為建設公司負責人72歲吳男、56歲林女及其公司行政人員32歲賴男，涉嫌共同以「不實履約保證」進行建案預售屋銷售詐騙購屋民眾。

經查，2件建案預售屋購買者分別以800多萬至1400萬元不等金額購屋，吳男等人詐騙所得約可獲契約利益達1億3000多萬元，實際已收取款項達7000多萬元；全案由檢方偵查終結，並依涉犯刑法3人以上共犯詐欺罪嫌起訴吳、林、賴等3人。

檢方呼籲，居住正義是我國追求的重要目標，又購屋往往需付出極大的金錢成本，在房地市場中，交易風險合理分配、資訊完全揭露，維護健全合理房地市場實屬重要，民眾簽署前應妥善閱讀契約，理解相關資訊，避免資訊落差遭詐欺，損失血汗錢。

雲林縣古坑鄉2件預售屋驚變「爛尾樓」，圖為工程基地現況。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣古坑鄉2件預售屋驚變「爛尾樓」，圖為工程基地現況。記者陳苡葳／翻攝

詐欺 詐騙 古坑 爛尾樓 雲林 檢察官

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