司法聯盟鏈辨識數位證據時間 法務部：從以「月」計到以「分」計

法務部與司法院、檢警調機關創建「司法聯盟鏈」，透過與科技結合證物保管鏈，參照國際規範推動「b-JADE證明標章」，建立符合數位證據「驗真」程序要求，藉以彰顯機關鏈上資料品質及鏈下資料的管理能力。

法務部今天指出，標章是參考歐美日韓等國際作法，結合ISO「計劃-執行-檢查-行動（Plan-Do-Check-Act）」結構，建立數位證據過程且供事後驗證。

法務部說，5個創始機關已完成書面申請、文件審查、書面審查、會議審查、實地審查、證明標章審議等六個階段，法務部上月20日核發標章，標章以代表司法的天秤與代表數位連結符號，構成一個盾牌意象。

法務部說，「b-JADE證明標章」對存證檔案驗證已取代傳統鑑定所耗費時間，驗真的時間從以「月」計到以「分」計，大幅提升院、檢辨識數位證據真偽的效率。