法務部發表「b-JADE證明標章」 供數位證據驗真

法務部為確保落實證物監管及數位證據同一性，且符合國外標準規範，推動「b-JADE證明標章」（圖），建立數位資料治理暨管理制度，符合數位證據「驗真」程序要求，彰顯機關鏈上資料品質及鏈下資料管理能力。圖／法務部提供（中央社）

法務部表示，為確保落實證物監管及數位證據同一性且符合國外標準規範，參照具國際規範，推動「b-JADE證明標章」，建立數位資料治理暨管理制度符合數位證據「驗真」程序要求。

法務部今天發布新聞稿指出，與司法院、台灣高等檢察署、法務部調查局、內政部警政署等機關創建「司法聯盟鏈」，透過與區塊鏈科技結合證物保管鏈，確保數位證據同一性。

新聞稿表示，為使國內產官學認可，且符合國外標準規範，參照具國際公信力作業規範，共同推動「b-JADE證明標章」，建立數位資料治理暨管理制度符合數位證據「驗真」程序要求，彰顯機關鏈上資料品質及鏈下資料管理能力，提升人民信任司法形象。

法務部官員指出，「b-JADE證明標章」是由法務部代表推動的認證標章，參考歐美日韓等國際作法，結合ISO「計劃－執行－檢查－行動（Plan-Do-Check-Act）」結構，建立數位證據過程且供事後驗證，並確保機關具備管理數位資料的能力。

官員說，法務部等5個創始機關均已依規範完成書面申請、文件審查、書面審查、會議審查、實地審查、證明標章審議等6個階段，法務部於9月20日核發「b-JADE證明標章」。

法務部指出，標章是以代表司法的天秤與代表數位連結符號，構成一個盾牌意象，呈現司法運用數位技術存證及驗證，提供人民信任司法的機制。

未來將藉由「b-JADE證明標章」對存證檔案進行驗證，取代傳統進行鑑定所耗費的時間，驗真時間將從以月計節省到以分計，大幅提升院檢辨識數位證據真偽效率，符合人民對司法改革要求。

「司法聯盟鏈」目前正在桃園、台北、台中等3地進行試辦，並同時積極對第一線人員進行教育訓練，預計將於民國113年第1季正式全面上路，並成立「司法聯盟鏈全民共同驗證平台」，讓人民都能使用便利科技，共同攜手建立數位時代的信任機制，促進司法正義實現。