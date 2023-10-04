和進電子涉「虛增營業額2千餘萬」 檢調兵分13路搜索、約談14人

2019年，上櫃公司和進電子（3191）時任龔姓總經理涉以不實循環交易，虛增公司營業額2000餘萬，有掏空和進資產之嫌。同年，設在大陸的和進孫公司，跟大陸廠商簽訂租約或合約，使公司為不利益之交易，導致公司損失人民幣1000多萬。台北地檢署今指揮法務部調查局北部地區機動工作站，兵分13路搜索，預計稍晚複訊被告14人，全案朝違反證券交易法、商業會計法、背信罪方向偵辦。

據和進電子官網顯示，和進電子成立於1991年，主要營業項目為電子零件及電子材料之製造等產品產銷。和進電子今天在公開資訊觀測站公告，公司名稱由「和進電子股份有限公司」更名為「雲嘉南科技股份有限公司」，上櫃股票代碼未變動。

檢方指出，龔於2019年間擔任和進總經理時，涉嫌利用不實循環交易，虛增公司營業額2000餘萬，當中公司受有1000餘萬的呆帳，龔有掏空和進資產之嫌。同年間，設於大陸的和進孫公司與中國大陸當地廠商簽訂租約或合約，被告14人涉嫌使公司為不利益之交易，導致公司損失人民幣1000多萬。

檢調今搜索13處，稍晚將訊問時任總經理、財務主管、管理部主管、業務副總、業務經理、採購人員以及配合做假交易的廠商，共計14人。檢方指出，被告14人涉犯證券交易法171條第1項第2、3款、第174條第1項第6款、刑法第342條背信、商業會計法第71條等罪嫌。