論文門「誣告案」開庭！陳時奮：高虹安閃避抄襲問題、提不實陳述

本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」，因資策會自訴新竹市長高虹安論文涉嫌抄襲，認為高的論文侵權，經高虹安提告誹謗獲不起訴，陳時奮反告高虹安誣告，台北地院今傳喚雙方出庭，庭後陳時奮表示高虹安口才雖好，卻刻意閃避抄襲問題，主張不在她提告範圍，但這不能當作不成為誣告的理由。

陳時奮表示，今天在法庭上，高虹安說抄襲的事不在她的提告範圍，所以不能成為誣告的理由，因此自己的律師就提供實務判例，指出當下提到的內容就成為誣告的事實，即便之後撤告也不會改變。

陳時奮說，今天他是第一次碰到高虹安，口才相當流利，但說起話來常會有偷換概念跟扭曲的情形，在庭上也講了好多句不實的陳述，比如說被李傑學術履歷除名的相關問題，而這些庭上的反應和說法，都跟自己對高虹安一貫的看法相去不遠。

2023年7月4日，陳時奮在臉書發文，表示已委託律師遞狀自訴高虹安誣告罪，陳時奮認為，2021年他追查高虹安的學位，發現高的美國辛辛那堤大學的博士論文抄襲資策會專案報告。

陳時奮當時以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」；另外，陳時奮又以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題，再指高虹安「沒有自己的博士研究」等。

高虹安認為，自己2018年赴美攻讀機械工程博士學位，陳時奮所言已損害其名譽，於是控告陳時奮加重誹謗。2023年3月，陳時奮獲檢方不起訴，於是自訴高涉犯誣告。