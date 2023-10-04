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吳子嘉爆陳時中靠疫苗貪一億美元 法官准許傳喚採購BNT的「他」作證

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，雙方今皆委任律師出庭，法官諭知准予傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸作證，釐清BNT疫苗採購爭議，並定11月15日下午3點半再開庭。

吳子嘉5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」、「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億台幣」等語。

陳時中同月23日在律師陪同下，親自到地檢署按鈴提告誹謗，並提民事訴訟主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求吳子嘉賠償1000萬元。

台北地方法院今開庭整理爭執、不爭執事項，吳子嘉律師聲請傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸作證，指出王是本件爭議疫苗採購的代理人，熟悉、清楚BNT疫苗採購案的內容，欲證明吳子嘉發表言論前已盡合理查證義務。

陳時中律師則認為，依對方先前提出的證據，傳喚王國綸完全無法證明陳時中有無貪汙行為，且吳子嘉至今未明確說明疫苗價差美金1億元，究竟是誰和誰的價差，認為沒有傳喚王作證的必要。

法官認為吳子嘉律師已釋明傳喚王國綸的必要性，當庭諭知准予聲請，並定11月15日傳喚王到庭作證。

陳時中律師先前開庭曾指出，吳子嘉在節目中稱衛生福利部採購500萬劑BNT疫苗，一劑為美金50元，和郭台銘購買疫苗價格，價差美金1億元，陳時中當時為公務人員，縱使有價差也是廠商賺走，而非陳時中貪汙。

吳子嘉律師當時說明，BNT疫苗採購共有4次協商，前兩次價格為每劑美金28至32元，郭台銘也是談到此價格，卻被陳時中以有中資問題擋掉，事後港商雅各臣透過立委吳秉叡和政府磋商，價格是每劑美金42元，每劑價差美金10元。吳子嘉是以郭台銘採購價格比喻，認為陳時中擋掉便宜的，卻同意採購較貴的疫苗，若交易成功，中間價差美金1億元會流到白手套、權貴人士手中，也就是有決策權的陳時中和蘇貞昌。

陳時中。圖／聯合報系資料照片
陳時中。圖／聯合報系資料照片
吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

陳時中 吳子嘉 疫苗 貪汙 BNT

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