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車手挑西門町ATM領5萬 騙警察遭戳破...屢犯不改再被收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子日前在台北市西門町郵局ATM提款，員警巡簽經過見他形跡可疑上前盤查，詢問狀況他說「我沒有領錢哦，只是在閒晃」，員警明明看到領錢動作他卻推拖沒領錢，再詢問才改口說領工作薪水。警方認定怪異，將人帶回派出所釐清，戳破他詐欺集團車手身分，查扣贓款5萬元、他人金融卡1張，警詢後送辦，檢方聲押獲准。

萬華分局西門町派出所員警上月21日下午5點多在西門町巡簽金融機構，看到陳男（27歲）在郵局ATM領完錢後有躲避警方動作，行跡怪異上前盤查，警問「剛剛在做什麼？」沒想到他卻說「我沒有領錢哦，只是在閒晃」。

警方親眼看到陳男領錢，他卻稱「沒領錢」，讓員警更加懷疑，再追問他才改口說領工作薪水，警方不採信，詢問他公司名稱、老闆電話，孰料陳男回答不清不楚，員警依法帶他回派出所釐清狀況。

警方經同意查看他提領的金融卡，當場戳破「金融卡根本不是他的」，陳男禁不起考驗，無奈供出實情坦承車手身分，並簡單交代犯案狀況、把錢交給誰等；警方查扣他人金融卡1張、提領贓款5萬元，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊發現他曾因詐欺罪被羈押，如今又再犯，考量再犯之虞聲請羈押，法院裁准。

陳姓男子是詐欺車手，曾被逮被羈押，如今又再犯被逮，再一次被收押。記者翁至成／翻攝
陳姓男子是詐欺車手，曾被逮被羈押，如今又再犯被逮，再一次被收押。記者翁至成／翻攝

西門町 詐欺 車手 北市

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