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行人闖紅燈仍要讓...貨車駕駛綠燈撞死人 賠207萬再判6月刑
台中莊姓男子駕駛小貨車深夜超速，綠燈過馬路卻未注意迎面撞上闖紅燈走行人穿越道的林姓男子，林彈飛重摔骨折慘死；法院認為，莊男經行人穿越道，未禮讓行人先行，過失程度非低，考量他犯後自首，已賠死家屬207萬元獲原諒，依過失致死罪判他6月，可上訴。
檢警調查，莊男（27歲）今年5月5日深夜11點多駕駛小貨車行經北屯路、北屯路212巷口，雖然綠燈直行卻以超越速限50公里速度通過，未注意林姓男子（58歲）徒步闖紅燈，莊煞車不及迎面撞上，擋風玻璃直接碎成蜘蛛網狀，鈑金也多處凹陷，可見撞擊力道不輕。
林男則則彈飛重摔柏油路，包括下肢嚴重骨折變形，全身多處擦挫傷，緊急送醫仍不治；莊案發後留在現場，並向警方稱因前方還有一輛車擋住其視線，突然就看到前方出現1個人，反應不及才撞上，但自己是綠燈通行，被依過失致死罪嫌送辦。
莊男在檢方偵訊、法院審理時均坦承不諱，並有現場交通事故圖、監視器畫面可佐；法院認為，莊男當時開車經行人穿越道未依規定讓行人優先通行而肇事，釀林男死亡，其過失程度不低，依道路交通管理處罰條例加重其刑。
法院也考量，莊犯留在現場向警方自首，予以減刑，另審酌莊無前科，已經賠償207萬元和林的家屬調解成立，對方也表示不予追究，願意給他機會。
法院審理後依汽車駕駛人，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，過失致人於死罪，判莊6月，緩刑2年。
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