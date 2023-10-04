快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理環境引燃森林大火延燒2天 台南7旬翁處罰金5萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南七旬曾姓男子今年1月25日在六甲山區母親住處整理環境，將落葉、雜草集中在住處後方，以打火機點燃焚燒，致火苗飄散隔鄰國有保安林引發大火，延燒2天後才被撲滅，約1.3公頃林地付之一炬，法官認他犯失火燒燬他人森林罪處罰金5萬元。

檢警調查，曾男1月25日11時許為整理環境，在台南六甲區母親住宅後方水溝處，將落葉、雜草集中成堆後，以打火機點燃焚燒，但他疏未注意，未採取防範措施，致飛火延燒至隔鄰的國有森林，至同月27日才被撲滅，燒燬森林竹木面積約1.3公頃。

經林務局嘉義林區管理處訴由保安警察第七總隊第七大隊報告偵辦。警方找到曾男、里長等證人，以及森林被害報告單、森林火災快報、現場照片及森林火災位置圖等佐證，檢方認事證明確，聲請簡易判決。

台南地院審酌，曾男在林區整理環境，焚燒落葉、雜草理應注意且能注意防止火苗飄散延燒，而疏未注意，造成林地燒燬竹木面積約1.3公頃，幸未釀成更嚴重人員傷亡，並考量他犯後坦承犯行態度，尚未與轄管林務局嘉義林區管理處達成和解，認他犯失火燒燬他人森林罪，處罰金5萬元，可上訴。

台南地院審酌，曾男在林區整理環境，焚燒落葉、雜草理應注意且能注意防止火苗飄散延燒，造成林地燒燬面積約1.3公頃，犯失火燒燬他人森林罪處罰金5萬元。圖／本報資料照
台南地院審酌，曾男在林區整理環境，焚燒落葉、雜草理應注意且能注意防止火苗飄散延燒，造成林地燒燬面積約1.3公頃，犯失火燒燬他人森林罪處罰金5萬元。圖／本報資料照

台南 火災

延伸閱讀

養子要錢不成燒棉被 沒燒到家人物品仍涉公共危險罪

明揚廠房大火撲滅第9天 殘留塑膠復燃幸無人傷

新店裕隆城才剛開幕就失火 5輛消防車大動作前往救援

開幕才4天 裕隆城晚間火警 火勢很快撲滅

相關新聞

行人闖紅燈仍要讓...貨車駕駛綠燈撞死人 賠207萬再判6月刑

台中莊姓男子駕駛小貨車深夜超速，綠燈過馬路卻未注意迎面撞上闖紅燈走行人穿越道的林姓男子，林彈飛重摔骨折慘死；法院認為，莊...

「可米小子」淘汰變華碩內鬼 他收廠商逾千萬回扣判決結果出爐

男子張耀文曾一度入選偶像團體「可米小子」，最終仍被淘汰未成為正式團員，他2016年擔任華碩電腦公司策略採購部副理時，浮報...

影／高虹安博士論文「抄襲門」引誣告官司 今出庭否認犯罪

資策會自訴新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」案引爆其他官司，本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高論文侵權，高告陳誹謗檢方不起...

「檢廉自己做筆錄」 林姿妙涉貪案辯方批偵訊筆錄不實

宜蘭縣長林姿妙涉貪案第三次準備程序邁入後段，昨、今2天勘驗過程中，辯方律師指出，被告時任農業處長康立和、時任農務科長吳東...

官司纏身！高虹安一個月內連跑法院三案 發言人回應了

新竹市長高虹安今天下午將到台北地院出庭，針對旅美教授陳時奮在臉書化名「翁達瑞」，發文批評高論文涉抄襲，高虹安怒告妨害名譽...

車手挑西門町ATM領5萬 騙警察遭戳破...屢犯不改再被收押

陳姓男子日前在台北市西門町郵局ATM提款，員警巡簽經過見他形跡可疑上前盤查，詢問狀況他說「我沒有領錢哦，只是在閒晃」，員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。