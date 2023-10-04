整理環境引燃森林大火延燒2天 台南7旬翁處罰金5萬元

台南七旬曾姓男子今年1月25日在六甲山區母親住處整理環境，將落葉、雜草集中在住處後方，以打火機點燃焚燒，致火苗飄散隔鄰國有保安林引發大火，延燒2天後才被撲滅，約1.3公頃林地付之一炬，法官認他犯失火燒燬他人森林罪處罰金5萬元。

檢警調查，曾男1月25日11時許為整理環境，在台南六甲區母親住宅後方水溝處，將落葉、雜草集中成堆後，以打火機點燃焚燒，但他疏未注意，未採取防範措施，致飛火延燒至隔鄰的國有森林，至同月27日才被撲滅，燒燬森林竹木面積約1.3公頃。

經林務局嘉義林區管理處訴由保安警察第七總隊第七大隊報告偵辦。警方找到曾男、里長等證人，以及森林被害報告單、森林火災快報、現場照片及森林火災位置圖等佐證，檢方認事證明確，聲請簡易判決。

台南地院審酌，曾男在林區整理環境，焚燒落葉、雜草理應注意且能注意防止火苗飄散延燒，而疏未注意，造成林地燒燬竹木面積約1.3公頃，幸未釀成更嚴重人員傷亡，並考量他犯後坦承犯行態度，尚未與轄管林務局嘉義林區管理處達成和解，認他犯失火燒燬他人森林罪，處罰金5萬元，可上訴。