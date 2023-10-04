影／高虹安博士論文「抄襲門」引誣告官司 今出庭否認犯罪

資策會自訴新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」案引爆其他官司，本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高論文侵權，高告陳誹謗檢方不起訴陳後，陳自訴高犯誣罪告，台北地院今天傳喚高虹安出庭，高否認犯罪。

陳時奮2023年7月4日在臉書發文，表示已委託律師遞狀自訴高虹安誣告罪，陳時奮認為，2021年他追查高虹安的學位，發現高的美國辛辛那堤大學的博士論文抄襲資策會專案報告。

陳時奮當時以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」。

另外陳時奮又以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題再指高虹安「沒有自己的博士研究」等。

陳時奮踢爆「論文門」爭議後，是否抄襲未定，不過，高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士學位，並在指導教授Jay Lee（中文譯名李傑）指導下取得學位，陳損害她的名譽，向台北地檢署控告陳時奮加重誹謗罪。

2023年3月，檢察官偵辦對陳時奮處分不起訴，陳時奮認為，高虹安明知自己抄襲卻興訟，意圖使他受刑事或懲戒處分，反擊自訴高虹安犯誣告罪。