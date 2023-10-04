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重機男欠稅費罰鍰上千件 美式重機拍賣26萬元不夠抵債

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

法務部行政執行署彰化分署今天辦理「卦山法拍市集」，其中受矚目的第一標美式重型機車，該車車主共滯欠222件道路交通管理處罰條例罰鍰計8萬多元，加計汽機車燃料使用費、健保費及高速公路通行費，共有816件案件移送彰化分署執行，共上千案、積欠28萬多元，終於能還清。

彰化分署今天辦理動產集中拍賣及變賣，不到9點就有許多熱情的民眾湧入登記拿號碼牌準備競價，拍賣標的包括重型機車、紫砂壺、汽車及電動自行車共19件順利售出，加計變賣區物品，總計入帳48萬1201元。不動產物件共計4筆土地拍定，金額共計282萬1989元，挹注國庫收入、清理積欠。

一輛2017年出產的美式重型機車，車主共滯欠222件道路交通管理處罰條例罰鍰計8萬多元，再加上汽機車燃料使用費、健保費及高速公路通行費816件案件，共1千多件案件在身被移送彰化分署執行。

彰化分署指出，該輛重型機車經承辦股書記官鍥而不捨尋獲查封，這輛新車價約43萬元的山葉美式機車XV950，今天拍賣經過48次激烈競價，最終以26萬元拍出，除有效清理義務人滯納的金額外，也提醒民眾不要消極面對滯欠的稅、費及罰鍰。

另有拍賣的8只紫砂壺，出價競爭激烈，過程刺激，其中拍定價最高的一只經歷31次出價才拍定，在拍賣官落槌高喊得標時，拍定的民眾難掩興奮，現場民眾也都鼓掌慶賀。

彰化分署在彰化縣地方稅務局旁停車場拍賣1部美式重型機車，經48次激烈競價後以26萬元拍出。圖／彰化分署提供
彰化分署在彰化縣地方稅務局旁停車場拍賣1部美式重型機車，經48次激烈競價後以26萬元拍出。圖／彰化分署提供

彰化 健保 車主

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