「檢廉自己做筆錄」 林姿妙涉貪案辯方批偵訊筆錄不實

宜蘭縣長林姿妙涉貪案第三次準備程序邁入後段，昨、今2天勘驗過程中，辯方律師指出，被告時任農業處長康立和、時任農務科長吳東原等人在偵訊過程中屢遭打斷、威嚇、誘導等不正訊問，且筆錄與勘驗內容有不相符之處，「與其說是被告的筆錄，不如說是廉政官的筆錄」。

林姿妙去年遭檢方依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴，同案共15名被告，包含多名公務員，其中康立和、吳東原與時任建設處代理處長吳朝琴等人，偵訊時認罪，去年10月第一次準備程序上翻供否認，今年3月第二次準備程序更是直指檢廉不正訊問，聲請調閱、勘驗偵訊光碟。

宜蘭地院今年9月11日起開第三次準備程序，排定13天庭期；除了9月22日與媽祖文化節同日延期，林姿妙都親自出庭。地院本周一起連開5天，勘驗吳朝琴、康立和與吳東原等人的偵訊光碟，今天吳東原的部分結束後，辯方聲請的3人偵訊過程都已勘驗完畢。

辯方律師指出，康立和受偵訊時，屢次遭到檢廉訓斥、打斷，沒有機會完整陳述自己的意見，若康的回答不符合檢廉預設答案，比如他對於吳朝琴是否曾說過「縣長交代」一事，多次說「記憶中沒有」，卻未被記載到筆錄中，辯護律師直批，「與其說是康立和做筆錄，不如說檢廉自己在做筆錄」。

一同出庭的吳東原更是當庭表示，本案涉及的土地認定需要很多資料綜合判斷，但廉政官卻僅出示數張特定照片要他回答，凌駕於專業，不給予表達的機會；吳受偵訊前一天施打疫苗，隨後遭到超過25小時偵訊，加上長時間羈押，身心俱疲之下只想早點回家，已經無力解釋，也難以回答。

辯方律師總結，檢廉偵訊過程中不只多次打斷被告陳述、記載不實，甚至會用減刑利誘被告說出想要的自白，並且多次暗示要把林姿妙供出來，都屬於不正訊問；被告接受長時間訊問後，還要與與辯護律師在短時間內看完紙本筆錄，根本無法確實核對內容。

檢方回應，偵訊筆錄在實務上本就不會做到逐字逐句記載，且這3周下來，勘驗光碟內容中並沒有詐欺誘導等情況，更別說辯方聲請的只是片段，不能以此看待偵訊過程的全貌；此外，每次偵訊結束後，都會給被告與律師足夠時間看筆錄，長則半小時甚至一小時，絕對不會催促或強迫簽名，偵訊內容仍應該以筆錄為主。