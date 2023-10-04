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犯罪所得購入高檔木雕 10月11日法拍半價出清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署將在雙十連假後第一個上班日10月11日法拍東港某間藝品店，拍賣物件中最吸睛的是一尊比人還高大的菩提達摩像，以千年風化紅心樟木瘤雕刻而成，建議起拍價為21萬元，另外藝品店的水母音響、玫瑰石都在拍賣之列。

屏東分署表示，此件義務人是詐騙案件被告，以犯罪所得購入的各式商品成立這間藝品店，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產，之前已囑託屏東分署變價過一回，屏東分署上月順利拍定部分木雕，為國庫入帳141萬餘元。

屏東分署表示，因木雕等物品保管不易，且義務人原先向房東承租藝品店的租約已到期，屏東地檢署遂再次囑託屏東分署，以前次囑託時價格一半變價程序，藉助分署的拍賣專業，將這些扣押物順利拍出，協助檢方日後紓解贓證物庫保管空間負擔，也避免扣押物價值隨時間貶損，並確保將來犯罪不法所得之沒收及被害人求償權益。

屏東分署表示，拍賣物件中最吸睛的是一尊比人還高大的菩提達摩像，以千年風化紅心樟木瘤雕刻而成，建議起拍價為21萬元，另有8尊莊嚴威武正氣凜然的關公木雕，以及數尊彩繪樟木財神、玄天上帝等木雕。藝品店裡的水母音響、全新茶具、釉燒微雕孫子兵法、泡茶椅、玫瑰石等亦在本次拍賣之列，品項琳瑯滿目。

屏東分署將在10月11日上午10點至11時，開放民眾來店在東港門市直接觀覽，就地鑑賞該間藝品店內全部拍賣品項，如無法親自到場觀賞，亦可至分署官網瀏覽照片。

屏東分署表示，此次拍賣商品自用開店兩相宜，歡迎有興趣的民眾拍賣日當天（10月11日）上午先去店裡直接鑑賞，下午2點半至3點於分署（屏東市建豐路180巷28號）持證件登記領取號碼牌，就可以在下午3點開始競標喊價，用現金或信用卡把喜歡的藝品帶回家。相關拍賣公告及注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

屏東分署受屏東地檢署囑託，半價法拍藝品店內的關公（左）與達摩（右）木雕。圖／屏東分署提供
屏東分署受屏東地檢署囑託，半價法拍藝品店內的關公（左）與達摩（右）木雕。圖／屏東分署提供
10月11日法拍當天有8尊莊嚴威武正氣凜然的關公木雕。圖／屏東分署提供
10月11日法拍當天有8尊莊嚴威武正氣凜然的關公木雕。圖／屏東分署提供
當天拍賣標的還有釉燒微雕孫子兵法（左）、全新茶具（右上）及水母音響（右下）。圖／屏東分署提供
當天拍賣標的還有釉燒微雕孫子兵法（左）、全新茶具（右上）及水母音響（右下）。圖／屏東分署提供

屏東 法拍

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