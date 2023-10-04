父男友嘴咬、棍棒施虐1歲童 法官判緩刑2年

在新竹某酒吧工作的沈姓男子與劉姓男子為同性伴侶，沈男受劉男所託，幫忙照顧劉男與前妻所生的1歲幼童小安（化名），但沈男卻趁與之獨處時，多次用棍棒虐打，甚至用口咬傷小安胸部和手臂。新竹地院依妨害未滿18歲之人身心健全罪處沈男有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間需提供60小時義務勞務。

判決書指出，沈男與劉男為同性伴侶，劉男委託沈男幫忙照顧自己與前妻所生的1歲幼童小安，未料沈男今年2月至5月間，竟多次在新竹市住處或苗栗友人住處，趁與小安獨處時，多次持竹子、棍棒或徒手方式毆打小安。

沈男甚至還用嘴巴咬傷小安胸部、手臂，導致小安臉、胸、腹、背、臀及四肢多處瘀青及新舊傷痕。鄰居因聽到小安哭鬧、哀號，於是通報113保護專線，這才揭發這起虐童案。

法官認為，沈男未對小安善加照顧，竟恣意毆打，妨害兒童身心健全，審酌沈男坦承犯行、態度尚可，最後妨害未滿18歲之人身心健全罪處沈男有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，判決確定後1年內向指定政府機關、公益團體提供60小時義務勞務。