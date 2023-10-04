李妍慧力挺林智堅遭藍白圍剿 提告加重誹謗官司沒打贏

去年，中華大學前董事長、民進黨發言人李妍慧在臉書留言力挺新竹市前市長林智堅，遭國民黨和民眾黨陣營人士質疑夫妻倆與林智堅及林智堅的指導教授等人的關係。李妍慧認為名譽受損害提告，北檢今偵結，認定國民黨主席朱立倫及民眾黨主席柯文哲方面查無實據，日前已簽結，至於5名被告所為的評論及文章，屬於可受公評之事，全案獲不起訴處分。

去年九合一地方選舉期間，林智堅爆出論文抄襲風波，中華大學表示要查明真相，時任中華大學董事長李妍慧在林智堅臉書留言「市長加油，一起勇往直前衝衝衝」。事後，國民黨及民眾黨分別在個人臉書、政黨臉書、廣播及電視節目上，評論關於李妍慧、其丈夫兼昌禾代表人楊勝翔、林智堅及林智堅的指導教授等人的關係。

李妍慧認為，藍白陣營沒證據卻任意汙衊她以中華大學董事長身分干預校務，攻擊她的人格，對中華大學、民進黨及她的家庭造成極大名譽傷害。於是，李妍慧於去年7月20日赴竹檢提告民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、立委賴香伶、北市議員游淑慧、國民黨發言人柳采葳、國民黨文傳會副主委林家興及民眾黨發言人許甫等人，涉犯加重誹謗罪。

竹檢收案後，案件轉移管轄至北檢偵辦。檢方偵查，李妍慧提告朱立倫及柯文哲方面查無實據，日前已簽結。

不起訴處分書指出，游淑慧、林家興、賴香伶、柳采葳及許甫等人，曾在個人臉書、政黨臉書粉專、廣播及電視節目上，公開評或質疑關於李妍慧、李妍慧的丈夫兼昌禾代表人楊勝翔、新竹市前市長林智堅及林智堅的指導教授等人的關係。

檢方認定，5人的評論及文章並非虛偽捏造，內容有經查證，難認以人身攻擊為主要目的，屬於可受公評事項，未逾越言論自由保障範圍，故難以刑法誹謗罪相繩，全案獲不起訴處分。