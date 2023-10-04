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海軍下士亂改假表被抓包 恐嚇女上士「孩子要保護好」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

海軍先鋒大隊郭姓下士因擅自修改假表被張姓上士發現、反應，郭不滿竟將LINE暱稱改成張的英文名，還恫嚇「出門要注意安全」、「孩子要保護好」，並稱「我就神經病啊啊」，張女心生畏懼向憲兵隊報案；法院考量郭賠5萬元調解成立，依恐嚇罪判他拘役40日，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，郭當時在海軍海鋒大隊擔任下士，張則是同單位上士，因張女2022年11月15日統計單位假本發現郭擅自將假本修改為病假，張因此向單位反應。

未料郭得知被投訴心生不滿，將自己LINE帳號暱稱更改為張女英文名字，還附上骷髏頭圖案，並在動態訊息寫下「謝謝妳的投訴，出門要注意安全」、「孩子要保護好」，還說「妳應該打聽的，我知道妳喔哈哈哈」、「我就神經病啊啊」等語，並以同音寫下張住處地址。

張女經同事轉知查看，發現郭刻意用和她一樣英文名字，還附上和她戶籍地同音不同字的留言，因心生畏懼向台中憲兵隊報案。

檢方訊時，郭否認犯行，辯稱當時要找房子，附上同音的戶籍地是不想太明顯，另英文名字是他小時候喜歡的鋼琴演奏家，他想沉澱心情、提醒自己重拾小時候學琴的心才會改暱稱，稱「孩子要抱好」是暗指親戚朋友，檢方不採信依恐嚇罪嫌起訴他。

法院審酌，郭僅因不滿張向服役單位反應他請假簿冊登載不當，竟擅打加害、恐嚇張的文字，所為實不可取。

法院考量，郭直至審理時坦承犯行，也已經和張調解成立給付5萬元，張對於是否給予郭緩刑也沒有意見，法院認為郭經此教訓應知所警惕，審酌一切情狀後依恐嚇罪判他拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 LINE 海軍

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