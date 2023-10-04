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賴清德、8綠委對侯、柯造謠創台灣形象？法官裁定理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新黨台北市議員侯漢廷認為民進黨總統參選人賴清德與立委們發表文章營造國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人重創台灣經貿形象，告發11人違反社會秩序維護法散佈謠言，台北地院認為，侯已提刑事告訴，裁定不受理。

侯漢廷告發對象是賴清德、立法委員王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤、賴惠員以及立委參選人曾柏瑜、財信傳媒董事長謝金河共11人。

台北市警察局中正一分局移送指出，侯漢廷告發的內容是有關賴清德、謝金河等11人藉臉書、 YOUTUBE影音頻道及記者會發表的「海峽兩岸服務貿易協議」文章、影片與言論。

侯漢廷認為，賴清德是總統參選人，但為營造侯友宜、柯文哲意圖重創台灣經貿、難以擔任總統的形象，即藉由黨籍立委、曾柏瑜、謝金河以各式平台散布不實言論，扭曲主張侯友宜、柯文哲支持「開放中國勞工來台」等。

侯認為，兩岸交流基金會2013年6月21日於中國大陸上海市簽署的「海峽兩岸服務貿易協議」，並未提及「開放就業市場」之事，賴清德等人發表的不實資訊，除了影響選情，更造成人心惶惶，營造侯友宜、柯文哲支持中國勞工來台，侵害台灣勞工就業權利，已造成社會恐慌，且影響公共安寧，賴清德等人違反社維法。

不過，法官認為，侯漢廷為此已在台北地檢署告發賴清德等人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，有刑事告發狀在移送卷內。

裁定認為，賴清德等人的行為同時涉嫌違反刑事法律時，依社會秩序維護法規定，應移送檢察官依刑事法律規定辦理，因此，警方以賴清德等人違反社維法移送到法院裁處，移送有錯誤，依法應諭知不受理。

民進黨籍總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
新黨籍台北市議員侯漢廷。圖／聯合報系資料照片
新黨籍台北市議員侯漢廷。圖／聯合報系資料照片

賴清德 侯漢廷 侯友宜 柯文哲 國民黨 民進黨

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