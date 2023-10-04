人妻晚歸甚至夜宿外地 手機照自動上傳雲端...不倫戀曝光

基隆市諶姓男子與郭男的妻子發生不倫戀，郭妻拍攝與諶接吻等親密照，因自動上傳雲端被郭男看到曝光。諶承諾賠償郭男20萬元，若再與郭妻見面再賠百萬，但尚未在和解書簽名。郭指諶違約求償120萬元，基隆地院審理後認為無理由，但諶和郭妻侵犯郭男配偶權，應連帶賠償精神慰撫金16萬元。全案可上訴。

郭男起訴指出，他與妻子3年前結婚，去年2月開始，妻子會以夜唱、打麻將等理由晚歸，有時到凌晨3、4點才回家，甚至住在朋友家過夜。去年3月8日郭男整理與妻子共同上傳雲端的照片時，看到妻子手機自動上傳雲端的照片中，有她與諶姓男子擁抱、接吻的照片。

郭男約妻子和諶男詢問原因，兩人都承認有不倫關係，曾發生親密行為，並向郭男道歉。諶除口頭承諾賠償郭男20萬元，還說日後若再與郭妻見面，願再賠償郭100萬元，諶如果對外洩漏與郭妻不倫行為，須支付違約金200萬元。

郭男說，他和諶男在通訊軟體對話確認和解書內容無誤，但隔沒幾天，妻子又開始不回家，並坦承又和諶男見面並共宿。他的配偶權被侵害，因此要向諶和妻子求償20萬元，諶另要賠償和違約金100萬元。

諶男答辯，去年3月11日曾和郭男商談賠償事宜，但未談妥。郭男草擬的和解書，他尚未簽名，還沒成立。他願意賠償郭男15萬元精神慰撫金。

法院查出，郭男提出的和解書第2條記載，諶男若再與郭妻見面要賠償郭男200萬元，但無洩漏要賠違約金內容，與郭男提告主張不同。郭、諶用通訊軟體溝通和解書內容時，諶有向郭男說，雙方協調內容是洩漏不倫關係要賠對方100萬元，與和解書內容不同。

法院指出，諶曾就與郭妻逾越一般朋友正常往來關係行為，與郭男洽談和解，但尚未談妥，郭男主張依契約向諶男求償120萬元不應准許。

諶男與郭妻有不正常往來行為，造成郭男配偶權受侵害，情節重大，讓郭男承受精神上相當程度痛苦。法官認為郭男依民法請求精神慰撫金有理，審酌兩造身分、地位和經濟程度等情況，賠被告應賠償郭男16萬元。