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人犯躁動叫囂遭菜鳥法警過肩摔 「戕害政府信譽」判記過

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園地方法院楊姓法警看守劉姓在監人犯時，因劉不斷詢問、躁動且飆罵三字經侮辱法警，為避免其他留置候審室的人犯受鼓動，楊強行將劉帶出、另行隔離戒護。帶離過程中，劉在無明顯抗拒的情況下，遭楊過肩摔、手打腳踢壓制，劉鼠蹊部、嘴角受傷，楊被依傷害罪送辦，懲戒法院也判楊記過一次。

楊姓法警2021年才錄取法警，去年3月31日分發桃園地院實務訓練，同年7月31日正式任用。今年4月11日上午，台北看守所劉姓在監人犯經提解到桃院出庭應訊，暫押桃院候審室，劉不斷要求還押看守所，到了下午2點半時，他開始大聲叫囂、飆罵三字經，情緒激動。

因擔心其他囚犯情緒受影響，楊直接踹開候審室門，以過肩摔、拳腳交加的方式制伏劉，並拿出手銬強行將對方帶出、另行隔離戒護，期間造成劉的右後腦、右手腕、嘴唇、鼠蹊部紅腫。

台灣高等法院將楊姓法警移送懲戒法院審理，但認為楊平時表現認真負責、勇於任事，服務態度良好，且初任法警迄今才1年多，經驗尚淺，事後已深切反省，建請懲戒法院酌情議處。

楊姓法警則表示，有機會到桃院擔任法警他覺得很光榮，任職以來不敢怠慢，同事和學長姊執行職務遇到狀況，只要他能力所及，必定拔刀相助、在所不辭。他說，候審室收容的人犯很多，劉躁動，眼下當務之急便是把挑釁的劉帶出，避免其他人犯也受到鼓動，發生難以控制的危險。

因劉姓人犯的體格高壯，楊說急於執行強制力而一時失慮，才導致執勤過當，他深感愧疚，經學長姐指教已掌握正確的執行勤務要點，也時時刻刻警惕自己恪守法警紀律，絕對不會再犯，希望懲戒法院給他自新的機會。

懲戒法院認為劉雖然大聲叫囂、飆罵三字經，但僅止於言詞，沒有肢體暴力、抗拒或有其他人犯受鼓動而失控，楊姓法警在過肩摔、拳打腳踢後拿手銬帶人，明顯逾越必要的戒護，行為有違失行為。

公務員服務法規定「公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」「不得利用職務上之機會加損害於人」，懲戒法院認為楊違法執行職務，有損公務員名譽且戕害政府信譽，為維護公務紀律，自有懲戒必要；審酌他任職才1年多，一時失慮且已表悔意，判記過一次。

桃園地方法院楊姓法警看守劉姓在監人犯時，因劉不斷詢問、躁動且飆罵三字經侮辱法警，楊強行將劉帶出、另行隔離戒護。在帶離過程中，劉遭楊過肩摔、手打腳踢壓制，鼠蹊部、嘴角受傷，楊被依傷害罪送辦，懲戒法院也判楊記過一次。圖／聯合報系資料照
桃園地方法院楊姓法警看守劉姓在監人犯時，因劉不斷詢問、躁動且飆罵三字經侮辱法警，楊強行將劉帶出、另行隔離戒護。在帶離過程中，劉遭楊過肩摔、手打腳踢壓制，鼠蹊部、嘴角受傷，楊被依傷害罪送辦，懲戒法院也判楊記過一次。圖／聯合報系資料照

桃園 情緒 公務員

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