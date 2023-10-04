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雜貨店闆娘遭性侵搶走30萬 迷姦女毒友驗DNA意外破18年前懸案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣男子葉益成前年讓女毒友喝摻有FM2的蔓越莓汁，迷昏後以牙刷和下體性侵得逞，警方採驗DNA比對，發現葉18年前也闖入民宅性侵雜貨店老闆娘，並搶走30萬元，最高法院依強盜強制性交等罪判刑20年定讞。

葉益成（44歲）2021年11月7日凌晨2時許，邀約女子在住處吸食安非他命，葉讓對方喝下摻有FM2的蔓越莓汁，待藥效發作女子意識模糊，葉用牙刷、生殖器性侵得逞，女子事後向房東哭訴後，報警處理，警方循線查獲葉到案。

警方採驗葉的DNA，比對發現他涉及18年前一起雜貨店強盜性侵案，葉先是攀爬到民宅3樓，破壞玻璃窗進入屋內埋伏，雜貨店闆娘則是獨自睡在2樓寢室，早上起床後，葉闖入房間持類似手槍的物品，喝令老闆娘不要輕舉妄動，再以膠帶纏繞老闆娘雙手、肢體，讓對方無法反抗後，再脫去內褲性侵得逞，最後搶走屋內30萬元現金。

葉否認犯18年前的強盜性侵案，供稱當時案發後也有採集DNA，但未驗出是他，如今卻比對是他涉案，「根本是烏龍、很冤枉」。法院認為，當年採集老闆娘陰道棉棒的DNA萃取液，受限於技術，才會沒有驗出被害人以外的型別，但經新的試劑鑑定後，發現葉的DNA確實出現在雜貨店內的冬瓜茶、藥酒瓶口、菸蒂、被害女子衣物等，認定葉犯罪事證明確。

一、二審認定葉犯加重竊盜、強盜強制性交、轉讓禁藥、藥劑強制性交等罪，分別判處1年6月、15年、7月、10年徒刑，應執行20年徒刑，葉認為量刑過重上訴第三審，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

老闆娘 DNA 竊盜 性侵 毒品

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