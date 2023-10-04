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造假鱷魚現身公園鬧大還報警 高雄男自導自演下場曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市凹子底公園傳出「鱷魚」現蹤引起市民恐慌，結果該隻「鱷魚」卻是塑膠模型，警方追查發現在網路貼出鱷魚足跡的劉姓男子是始作俑者，自導自演一齣「鱷魚出遊記」，高雄簡易庭審理後，認為劉男發文已造成社會大眾恐慌，依社會秩序維護法裁罰3000元。

有網友7月29日晚間在臉書社團「路上觀察學院」，貼出一張鱷魚在石頭上張嘴的照片，由於凹子底森林公園位於市中心，運動市民眾多，動保處接獲通報後，馬上派人到場捕捉，但未發現鱷魚。

忙於清理颱風傾倒路樹的公園處不敢掉以輕心，隔天全面巡視凹子底公園生態滯洪池周遭，也未發現鱷魚蹤跡。

直到31日凌晨12點多，當時貼文的劉姓男子主動連絡消防局，稱自己找到「鱷魚」，經消防局現場比對，確認這個鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實鱷魚為假。

起初消防局、工務局還沒懷疑劉男是始作俑者，後來經過警方調查，比對貼文網友身分疑為劉男，經取得劉男手機後，發現劉曾上多次搜尋「凹仔底公園監視」、「凹仔底公園鱷魚」等關鍵字，手機還有當時上傳時所拍的照片及蝦皮購買紀錄。

眼見自導自演戲碼遭拆穿，劉男才坦承因為好玩惡作劇，先在網路花了1840元購買這隻鱷魚，29日晚間7時許，趁颱風過境後將鱷魚模型放在公園池畔，將照片上傳到社團，事後發現媒體報導，才會扮演路人自稱找到鱷魚模型。

全案警詢後，劉男將被依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言」究辦，高雄簡易庭審理後，認為劉男貼文內容已引起社會關注，相關單位到場抓捕鱷魚，顯然足使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧情形，依社維法裁罰3000元。可抗告。

劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨／翻攝
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨／翻攝
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨／翻攝
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨／翻攝
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨／翻攝
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨／翻攝

鱷魚 假消息

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