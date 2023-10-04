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高虹安好忙！10月3案齊發 今從誣告案開始

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安官司纏身，除影響她市長職務的貪汙案外，資策會自訴她博士論文抄襲違反著作權法、旅美教授「翁達瑞」自訴她誣告罪，台北地院本月上、中、下旬都開庭，3案齊發，從今天下午2時30分的誣告案開始。

本名陳時奮的「翁達瑞」指控高虹安的美國辛辛那堤大學博士論文侵權，以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」等。

高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士學位，在指導教授Jay Lee（中文譯名李傑）指導下取得學位，控告陳時奮加重誹謗罪，陳獲不起訴處分後，向法院自訴高虹安犯誣告罪，法官今天下午傳喚高虹安出庭。。

可能影響高虹安政治生命的貪汙案，檢方指控她浮報前國會辦公室助理酬金、加班費詐領公款，不法所得為46萬30元；法官上月25日傳喚高虹安的前國會辦公室主任陳奐宇、行政主任黃惠玟、法務主任陳昱愷出庭，3人認罪。

法官本周一再傳喚高虹安的前國會辦室法務主任王郁文出庭，王郁文否認犯罪，法官已訂庭期在10月11日下午2時30分傳喚高虹安，預計高虹安仍將維持偵查中的無罪答辯策略，出庭否認犯罪。

此外，資策會2022年10月自訴高虹安抄襲與資策會同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，法官上月12日傳喚高出庭，高一度聲請傳喚指導教授作證，後來在與資策會訴訟代理人協議後，同意試行調解。

台北地院指派民事執行處庭長黃柄縉出馬調停，訂調解庭期在10月25日下午2時30分在法院調解室進行，調解的雙方可指定代理人磋商，原告、被告不必然要現身，但在調解實務上，也有當事人表示非到不可的情形發生。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

高虹安 論文抄襲 翁達瑞 貪汙

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